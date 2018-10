Říha poprvé nominoval. Čtyři nováčci, ale i velký návrat po třech a půl letech!

Miloš Říha zařadil do své první nominace v roli hlavního trenéra české reprezentace pro turnaj Karjala i čtyři hráče, kteří v národním týmu dosud nenastoupili. Debut si příští týden můžou odbýt obránce Komety Brno Jan Štencel a útočníci Patrik Zdráhal z Vítkovic, Radim Zohorna z Komety Brno a Radovan Pavlík z Hradce Králové. Velký návrat hlásí do reprezentace forvard švýcarského Ambri-Piotta Jiří Novotný.

Pětatřicetiletý Novotný už startoval na osmi světových šampionátech, včetně toho zlatého v roce 2010. Před čtyřmi lety si zahrál i na olympiádě v Soči, naposledy ale dres národního týmu oblékl před třemi a půl lety na domácím MS v Praze. Nyní však dostává další příležitost a se 148 reprezentačními starty je nejzkušenějším hráčem Říhova výběru pro Karjalu.

„Jirka už dříve přesvědčil, že je to hráč do kabiny. Je to lídr a spojnice nejen hráčů, ale i pojítko mezi hráči a trenéry. Jeho výkonnost je na vysoké úrovni, je výborný na vhazování. Pro Karjalu ho bereme jako lídra, jako člověka, který tým stmelí. Věřím, že se tím vypořádá," vypočítává Říha důvody, proč se rozhodl ukázat na Novotného.

Po dvou letech se pak do národního týmu vrací obránce Petr Zámorský, po 21 měsících brankář Jakub Kovář z Jekatěrinburgu. Ten je v úvodu sezóny ve výtečné formě a Říha s ním pro Karjalu počítá jako s jedničkou mezi tyčemi.

Výkony v extralize zatím nejsou na vysoké úrovni

Sedmadvacetičlenná nominace zahrnuje tři brankáře, devět obránců a patnáct útočníků. Deset hráčů působí v domácí extralize, stejný počet v Kontinentální lize. Tři povolaní hráči nastupují ve Finsku, dva ve Švédsku a Švýcarsku.

„Přijde mi, že výkonnost hráčů v evropských ligách je v tuto chvíli výraznější než ta v naší extralize. V ní jsou výkony jako na vlnách, jednou kluci zahrají skvěle, pak ale další zápasy nejsou vidět. Prostě mi přijde, že jednotlivé zápasy v extralize zatím nejsou na takové úrovni, na jaké bychom si přáli. I když v poslední době už se to zvedá a rozdíloví hráči jsou vidět. Věřím, že s přibývajícím časem se to bude zlepšovat," vysvětluje Říha, proč povolal jen desítku hráčů s extraligy.

„Vybíráme ty nejlepší a nejodolnější hráče, kteří chtějí reprezentovat Českou republiku a kteří budou odvádět ty nejlepší výkony. Mnohým se budeme zdát, že se vracíme zpátky, že máme možná starší mužstvo. Ale rozhodl jsem se jít cestou širšího kádru. Spousta hráčů, kteří nejsou v nominaci teď, máme v hledáčku pro další turnaje," uvedl Říha a vyjmenoval například obránce Kundrátka, Poláška, Vitáska, útočníky Birnera s Červenkou či lídra kanadského bodování extraligy Kvapila, kteří první reprezentační turnaj sezóny neabsolvují.

Do Prahy přijedou Fasel či Treťjak

Češi vstoupí do turnaje Karjala, prvního podniku seriálu Euro Hockey Tour, příští čtvrtek zápasem v holešovické Tipsport areně proti Švédsku. Pak už se národní tým přesune do Helsinek, hlavního dějiště turnaje. V sobotu v nich nastoupí proti domácím Finům, o den později pak proti Rusům.

Zápas proti Švédům možná vynechají Štencel s Radimem Zohornou, kteří v úterý velmi pravděpodobně nastoupí za Kometu v prvním osmifinálovém duelu play off Ligy mistrů. „Vzali bychom je s sebou až k zápasům ve Finsku. Jednoho nebo dva jiné hráče pak naopak necháme doma," uvažuje Říha nahlas.

Český hokej si v domácím zápase se Švédy připomene své 110. výročí organizovaného hokeje. Pozvání přijali například prezident IIHF René Fasel či prezident Ruské hokejové federace Vladislav Treťjak.