Neříkám, že je to lehké. Ale je to jediná cesta, píše Jágr. Co jeho vzkaz znamená pro příští sezonu?

Když v polovině dubna pomohl vrátit své Kladno po pěti letech do extraligy, nechtěl fanouškům slibovat, že si tuzemskou nejvyšší hokejovou soutěž zahraje od září za Rytíře i on. Bylo by ale překvapením, kdyby sedmačtyřicetiletý útočník a majitel kladenského klubu Jaromír Jágr právě nyní pověsil brusle na hřebík. A jeho příspěvek na Facebooku z nedělní noci to nejspíš potvrzuje.