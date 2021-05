Hokejový obránce Mašín bude i v příští sezoně hrát za Chabarovsk

Mašín přišel do Chabarovsku před rokem poté, co se po šesti letech vrátil ze zámoří do Evropy. Bývalý hráč pražské Slavie se čtyři sezony neúspěšně snažil prosadit do kádru Tampy v NHL a hrál na farmě za Syracuse.

Ve své první sezoně v KHL odehrál za Amur 32 zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal devět asistencí. Zároveň patřil mezi nejvytíženější obránce týmu.

Mašín je druhým českým hráčem na soupisce Chabarovsku pro příští sezonu, Novou dvouletou smlouvu s klubem o víkendu podepsal další obránce Michal Jordán.