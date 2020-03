Dalo se čekat, že se mistrovství dřív, nebo později nakonec zruší. Cítíte zklamání, že se s národním týmem nebudete moct rozloučit svým druhým světovým šampionátem?

Je to pro mě zklamání, velké zklamání! Když to člověk vezme logicky, tak je to rozumné řešení. Pro mě osobně je to ale obrovské zklamání. Takový je ale prostě život. Musíme si uvědomit, co se děje ve světě a myslet na všechny lidi. Nemůžu myslet na sebe. Už měsíc se avizovalo, že se mistrovství světa letos nejspíš neuskuteční, a já bych si vlastně ani nedovedl představit, jak by se mohlo konat, jak bychom vůbec skládali tým. Bylo by to bez hráčů ze zámoří, protože hráčská asociace NHL (NHLPA) by hráčům účast zakázala. Šampionát by tak ani neměl úroveň.

Moc jste se chtěl s národním týmem rozloučit medailí z mistrovství, na kterou český hokej čeká už od roku 2012?

Loni jsme s mými asistenty byli v trenérské branži u nároďáku jako nováčci, všechno jsme se museli jakoby učit. I tak si myslím, že jsme první sezonu zvládli a v té druhé jsme na ni chtěli navázat. Byli jsme jedna parta, i hráči cítili, jaká pohoda v mužstvu panuje. Udělali jsme prostě kus práce a na mistrovství ve Švýcarsku jsme chtěli vylepšit loňské čtvrté místo z Bratislavy a přivézt domů medaili. Než vypukla současná pandemie koronaviru, měli jsme příslib všech našich hráčů z NHL, že na turnaj pojedou, pokud vypadnou ze hry o Stanley Cup. Nenašel se nikdo, kdo by odmítl. Dařilo se nám i v Euro Hockey Tour, které jsme vedli. S celým realizačním týmem jsme se těšili na České hry a mistrovství světa, vedení Českého hokeje nám vytvořilo skvělé podmínky. Musím před nimi smeknout klobouk, že nás nechali dělat, co jsme chtěli, a nevstupovali nám do toho.

Čistě teoreticky. Kdyby vám svazová generalita nabídla možnost pokračovat u nároďáku ještě jednu sezonu, když bylo letošní MS zrušeno, přijal byste to?

Národní mužstvo je pro mě priorita a trenérský vrchol. Spoustě vynikajících trenérů se to nepoštěstilo. Mám už na stole několik nabídek od klubů, hned jsem jim ale říkal, že nebudu s nikým komunikovat do té doby, než se po konci mistrovství světa definitivně rozhodne ohledně reprezentace. Přiznám se ale, že teď vůbec nevím, jestli svoji kariéru neukončím.

Tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund: Miloši Říhovi po sezoně vyprší dvouletá smlouva a reprezentaci převezme Filip Pešán. Jediný, kdo by mohl v tomto udělat změnu, je výkonný výbor Českého hokeje, ale pokud vím, žádný takový návrh se zatím neobjevil.

Opravdu o této variantě uvažujete?

Znovu vstávat a znovu začínat je pro mě těžký. Nabídky mám, třeba i z Ruska, to je ale zase nějaká jiná výzva. V Rusku už jsem působil a jsem tam vážený trenér. Jenže národní mužstvo je prostě národní mužstvo.

Přišly i nabídky z české extraligy?

I takové byly. Když to řeknu blbě, tak přišly nabídky ze zemí, jejichž jazyk ovládám (směje se). To jsou tři státy (Česká republika, Slovensko, Rusko).

Český trenér Miloš Říha na střídačce národního týmu.

Bude to těžké rozhodování, jestli skončit, nebo ještě dál trénovat?

Hlavně to teď musím trošku skousnout. Až pak se budu zabývat, jestli přijde nějaká slušná nabídka a jestli vůbec ještě budu mít sílu, abych šel někam daleko. Nechci teď dělat ukvapené závěry, vyhlašovat že končím a za nějaký čas to zase brát zpátky. To nemám rád. Možné je ale všechno, protože momentálně mnou cloumají opravdu velké emoce.

Pokračování u národního týmu moc reálné není, že? Svaz počítá s Filipem Pešánem jako vaším nástupcem...

To není otázka pro mě, ale asi to tak je. Svaz už to tak několikrát prezentoval. Mě ale moc těší, jak mě vnímali fanoušci.

Miloš Říha s útočníkem Jiřím Sekáčem.

Jak uznávali, že národní tým pod vámi předváděl dobré výkony?

Jednou jsem třeba zastavil u benzínové pumpy, kde mi lidi říkali, že se po pěti letech zase koukali na hokej a měli z něho radost. Nezapomenu na naše fanoušky během loňského mistrovství v Bratislavě, byli neskuteční. Beru to jako poděkování.