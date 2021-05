Zapomeňte na prázdné tribuny. Na hokejové mistrovství světa v Rize se podle lotyšských médií nakonec od prvního června dostanou fanoušci. Sice v omezeném počtu, ale hráči se mohou těšit, že komorní atmosféra zmizí. Lotyšská vláda o zmíněném počinu rozhodla v pátek, dál však budou platit určitá omezení, takže se do hlediště nedostane každý ze zájemců.

Lotyšská vláda odsouhlasila, že se na stadiony během hokejového mistrovství světa, dostanou od 1. června fanoušci. Budou muset být očkovaní proti covidu (musí uplynout dva týdny od kompletní vakcinace, nebo musí fanda předložit potvrzení, že dostal první dávku vakcíny minimálně před třemi týdny). O získání vstupenek mohou usilovat také ti, co už zmíněnou nemoc prodělali.

Vstup bude fanouškům umožněn na základě předloženého potvrzení, jinak nebudou do hlediště vpuštěni ani s platnou vstupenkou. Nařízení tedy začne platit v úterý, kdy čeští hokejisté nastoupí v závěrečném utkání skupiny proti Slovensku a například domácí reprezentace odehraje důležitý duel proti Německu.

Platit budou dál kapacitní omezení, a to pro obě haly, kde se šampionát hraje. V olympijském sportovním centru se dostane do hlediště maximálně 1058 diváků, do druhé haly bude vpuštěno maximálně 2660 fanoušků.