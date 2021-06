Výsledky ani hra českých hokejistů v Rize fanoušky rozhodně nenadchly, přitom podle jmen se pro šampionát poskládal solidní národní tým. Vítězství v posledním díle evropské tour dávalo snad i medailové vyhlídky. Ještě reprezentace dostala slušnou injekci z posil NHL a už se jen čekalo, jak trenér Filip Pešán mužstvo v dějišti turnaje vyladí. A přiznejme si na rovinu, nepovedlo se mu to vůbec.

Pešán vždycky působil jako ten, který si ví na střídačce za všech okolností rady a dělá správná rozhodnutí. Na mistrovství světa chtěl být tím koučem, který všechno řídí, prosazuje své plány a jak sám říkal, dokáže hráče svázat do systému. Jenže velmi rychle k nim ztrácel důvěru, neustále něco měnil a míchal sestavou tak usilovně, až z toho vznikl dost nechutný hokejový koktejl.

Sice říkal, že hledá tu správnou tvář týmu, jenže za osm utkání nic nenašel. Pešán tápal a působil tak, že neví, co má s mužstvem dělat. Místo potřebného klidu do něj vnášel spíš chaos, v němž upadali do šedi průměru i výborní hokejisté. Není pak divu, že se česká reprezentace během šampionátu ocitla několikrát ve stavu klinické smrti a velmi vážně jí hrozilo, že vůbec poprvé v historii nebude hrát na MS ani čtvrtfinále.

Nakonec do té propasti místo ní spadli Švédové. Jasně, jsou tu i česká pozitiva, úžasný obrat ve třetí třetině právě s nimi, k postupu ze skupiny tolik potřebné a vydřené výhry nad Dány i Bělorusy, ale jinak to byla hokejová křeč a bída, spojená s trenérovým zoufalstvím. Už jen vlastním podivem nad tím, jak široké kluziště v Rize je, naznačil hloupost závěrečné přípravy v pražské O2 areně, kde má led zámořské rozměry.

Některé hráče za malichernosti zatracoval, dokonce mluvil o veřejných mini popravách, a naopak další vyloženě se trápící hokejisty nechával v sestavě. Za všechno mluví šachy kolem prvního útoku. S Kubalíkem a Kovářem odehrál první dvě utkání Vrána a nefungovalo to. Kouč tak zkoušel různé jiné varianty, neustále hledal. Nakonec ale vymyslel, světe div se, že se pro čtvrtfinále vrátí k nefunkčnímu modelu. A když během duely s Finy zjistil, že platí status quo, tak elitní hráče zase od sebe roztrhl.

Oblíbeným Pešánovým úslovím během turnaje bylo, že hráči musí obléknout montérky a začít makat. Jenže, jak naložit s neodbytným pocitem, že měl v Rize k dispozici dobrý tým, který zahrál výrazně pod své možnosti, což jde logicky za trenérem?

Zatím ani jako šéftrenér, ani jako kouč na reprezentační střídačce Pešán neudělal nic viditelného, aby se český hokej pohnul. Tedy ne dál a dál sestupným směrem, nýbrž konečně někam vzhůru.