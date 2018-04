A teď do NHL! Pro Ameriku jsem ale pořád velká neznámá, uvědomuje si český brankář

Výtečnými výkony pomohl podceňovanému Traktoru až do semifinále play off Kontinentální hokejové ligy, tím však s největší pravděpodobností udělal sedmadvacetiletý český reprezentační brankář Pavel Francouz za svým tříletým angažmá v Čeljabinsku tečku. „V tenhle moment to tak cítím,“ přiznává plzeňský rodák, jenž se nyní touží dostat a prosadit v NHL.

Prozradíte, jestli už se něco v zámoří rýsuje?

Jednání probíhají. NHL je můj sen, nechci ale teď vykřikovat, že v ní podepíšu na sto procent smlouvu. V mém věku je těžké dostat se z Evropy do NHL, cesta by to byla trnitá, ale je to můj sen, pro který musí člověk něco udělat.

Váš agent Robert Spálenka říkal, že kluby NHL vás sledují dlouhodobě. Vnímáte, že by tedy vyjednávání mohla být na dobré cestě?

Asi jo. V dnešní době internetu se dá všechno dobře sledovat a týmy se skautingu věnují. Určitě už mě znají a vědí, co ode mě můžou čekat. I tak si ale myslím, že pro Severní Ameriku jsem pořád velká neznámá. Hraje se tam trošku jiný hokej než v Evropě a nevím, jestli někdo bude chtít riskovat a vzít gólmana, který s tím nemá zkušenost. Věřím a doufám, že ano.

Co bude při vašem rozhodování nad případnými nabídkami nejdůležitějším kritériem?

Vždy záleží na konkrétním posouzení vize daného týmu a na mé představě. Abych dokázal odhadnout, jestli mám nějakou šanci nastupovat. Budu se rozhodovat, až konkrétní nabídka přijde.

Dokdy byste chtěl mít jasno?

Chtěl bych co nejdřív vědět, na čem jsem nebo co mě čeká. Snad jednání proběhnou co nejrychleji.

Říkáte si, že se chcete o NHL porvat za každou cenu, a kdyby to nevyšlo, kdykoli se můžete vrátit do Evropy?

I taková myšlenka mě napadla. V Rusku jsem pořád chráněný hráč Traktoru, ostatní týmy by za mě musely platit výkupné. I proto si říkám, že teď nastala ta nejvhodnější doba se o NHL pokusit.

V reprezentaci jste s brankářem Davidem Rittichem, který pro NHL stejně jako vy nebyl draftován, přesto si vybojoval šanci chytat za Calgary. Budete zvědavý, co vám o tom povypráví?

Budu jenom rád, když mi řekne své zkušenosti, jak se dokázal v Calgary prosadit. Znám ho, je to fajn kluk. Měl výbornou sezónu, dokázal se uchytit v nejlepší hokejové lize světa.

Pojďme ještě k Čeljabinsku. S postupem do semifinále KHL musela panovat velká spokojenost, že?

Vždycky chcete dojít až na úplný vrchol, když ale vezmu v potaz finanční možnosti, které jsou v KHL velkým faktorem, je semifinále úspěch. Klub slavil sedmdesáté výročí od založení a sezóna se povedla výborně. V play off jsme neměli co ztratit, zvlášť ve finále Východní konference s Kazaní, kde její převaha kolikrát byla až extrémní. Zápasy proti ní mě ale bavily, protože jsem pokaždé měl hodně práce, bohužel jsme ji ale nedokázali ani jednou porazit.

Celkově tři roky strávené v Čeljabinsku hodnotíte pozitivně?

Když se ohlídnu, tak ano, vzpomínám jenom na to pěkné. Byla ale spousta těžkých momentů, za které jsem nakonec rád, protože mě posunuly dál. Pořád jsou to zkušenosti, i když nepříjemné. Když je člověk překlene, stane se silnějším.

V pondělí jste se zapojil do přípravy reprezentace před MS. Nepociťujete po náročné sezóně únavu?

Jde to, skoro celý minulý týden jsem měl volno a strávil ho doma. Na hokej jsem úplně zapomněl, věnoval se rodině a zařizoval záležitosti, které se během roku nakupily. Odpočinul jsem si psychicky i fyzicky, unavený nejsem.

Nebyl jste po příchodu do kabiny překvapený, jak moc se oproti olympiádě tým omladil, kolik je v něm nových tváří?

Je pravda, že když se teď podívám po šatně a vidím v ní kluky, zjišťuju, že už patřím k těm služebně starším. Je docela sranda si to uvědomit. Čas hrozně rychle letí, ale tak je to i v běžném životě. Deset let uplyne jako nic.