Kubalík půjde proti spoluhráči z Ambri. Třeba mi Fora něco namaže, směje se

Bude při zápase se Švýcarskem vaší velkou výhodou znalost soupeře?

Doufám, že z toho můžu nějak těžit. Přece jen vím, co od těch hráčů můžu očekávat, jestli jsou ofenzivní nebo defenzivní a na koho si můžu něco dovolit. Myslím si, že pro mě to bude speciální i vzhledem k tomu, že na straně soupeře bude obránce Fora od nás z Ambri.

Byli jste už tady spolu v kontaktu?

Bydlíme ve stejném hotelu, tak jsme už prohodili pár slov. Stejně tak s dalším spoluhráčem z klubu, rakouským útočníkem Dominikem Zwergerem. Jsem hlavně na Michaela Foru zvědavý, jak mu to půjde, protože celou sezónu hrál super, ale tady doufám, že mi tam v úterý večer něco namaže....

Co lze obecně od Švýcarů očekávat?

Hrají furt stejně ten svůj styl. Bude to s nimi o bruslení, čekám i hodně osobních soubojů, o tom jsou i ligové zápasy. Na to bychom se měli určitě připravit a nečeká nás nic snadného.

Nalil vám osobně gól do slovenské sítě hodně sebevědomí?

Udělal jsem stejnou kličku jako při velké šanci první třetině, až jsem si po zápase říkal, co mě to vlastně napadlo, když mi předtím vůbec nevyšla. Základ je ale v tom, že si člověk musí věřit a nebabrat se v tom, proč předtím nevystřelil dolů či nahoru.

Jak si podle vás české mužstvo nyní stojí, když má z úvodních dvou zápasů jen dva body?

Potřebujeme sbírat body, jak to jde, dostat se na nějaký počet a až na konci skupiny uvidíme, jak na tom jsme. Se Slováky jsme svedli velký boj a naštěstí po tom obratu v závěru vítězný, se Švédy jsme to zkusili otevřeně deset minut, to moc nešlo, pak jsme se chytře zatáhli a zjistili, že i s nimi můžeme hrát. Přitom se všude píše, jak jsou letos fantastičtí.

Zůstává pořád špatná kvalita kodaňského ledu?

Přijde mi čím dál horší, jsou tam díry. Po úpravě led moc nemrzne, na ploše zůstává voda.

Bylo pro vás velkým zážitkem, že jste zatím pokaždé hráli před vyprodaným hledištěm?

Musím říct, že jo. Dvanáct a půl tisíce fanoušků v hledišti dělalo pořádný hukot. Říkal jsem, si, že by sem mohlo přijet i dost lidí z Česka, ale nenapadlo mě, že to tady bude takové. Protože atmosféra už od rozcvičky byla opravdu senzační.

Kdy přijedou do Dánska vaši blízcí?

Kubalíci teprve dorazí, přítelkyně s mamkou mají přijet na čtvrteční zápas s Ruskem a chtějí tu být až do konce naší účasti, takže věřím, že zůstanou v Dánsku co nejdéle.

Jak čeští hráči prožili pondělní volný den?

Každý si ho udělal podle sebe. Trénink byl dobrovolný a na led tedy šel, kdo chtěl. Ostatní vyrazili na kolo, do posilovny, byly tam i nějaké masáže a rehabilitace, protože přece jen dva zápasy po sobě vezmou hodně síly. Já se snažil co nejvíc odpočívat.

Co říkáte na zázemí hotelu, z nějž to máte jen pár minut pěšky do Royal Areny?

Já myslím, že zatím všechno dobrý. Hotel i kuchyně jsou docela v pohodě, je to taková ta hokejová klasika, těstoviny, rýže a kuřecí maso. To zvládnou asi uvařit všude. Pokoj je normální a koupelna hezká s vanou. Takže si můžu napustit i studenou vodu na nohy, to já v rámci regenerace hodně rád.