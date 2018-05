Bude Nečas na Švýcary? Pakliže ne, trenéři si pohrávají i s neotřelou variantou

„Martin se cítí lépe než v pondělí. Budeme ale čekat, až se po obědě vyspí, jestli se bude cítit na zápas, nebo ne. Čekáme, jak se rozhodne," prohlásil po půlhodinovém rozbruslení asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Kvůli důležitosti utkání se dá očekávat, že pokud to Nečasův zdravotní stav jen trochu dovolí, trenéři jej do sestavy zařadí. Aby tak měli k dispozici kompletní čtyři útočné formace a nemuseli hrát jen na jedenáct forvardů, jako v nedělním souboji se Švédskem.

Pakliže by pak Nečas nebyl fit, trenéři si pohrávají s myšlenkou, že by do útoku zařadili klasického beka, aby stejně měli celé čtyři útoky. V obraně by se tak točilo jen šest hráčů.

Valit hru na jedenáct útočníků není jednoduché

„Možná posuneme jednoho z obránců do útoku, abychom hráli na čtyři kompletní útoky. Čeká nás totiž hrozně důležitý zápas, potřebujeme ho zvládnout. Valit hru na jedenáct útočníků není jednoduché," přiznává Špaček.

Kdo z obránců by se případně mohl přesunout do útoku, však Špaček neřekl. „Zatím to nevíme. Čtyři obránci hráli proti Švédsku výborně, musíme je hodně využívat. Pak máme další tři beky, kteří by se v případě hry se šesti obránci poprali o dvě zbylá místa vzadu," naznačil Špaček.

Mezi čtveřici hodně využívaných obránců by měli patřit Gudas, Jordán, Šulák a Hronek. V úvahu pro přeřazení do útoku by tak připadali Sklenička, Moravčík nebo Polášek.

Vědí, co je v sázce

Švýcaři zatím na šampionátu v Kodani porazili Rakousko 3:2 v prodloužení a Slovensko 2:0. „Musíme si pohlídat jejich tahouny Neiderreitera. Švýcaři mají výborné přesilovky, takže nesmíme zbytečně faulovat," nabádá Špaček.

„Taky bychom už potřebovali dát první gól, to by se nám hrálo lépe," připomíná Špaček, že Češi zatím na turnaji ani jednou v zápasech se Slováky i Švédy nevedli. „Ale se Švýcary to bude hlavně o nás, jak se na zápas připravíme, jak budeme takticky vyspělí. Kluci jsou připravení a vědí, co je v sázce," věří Špaček a potvrdil, že v brance nastoupí Pavel Francouz.

Pastrňák s Krejčím by byli velkou vzpruhou

Vedení národního týmu potěšila zpráva, že by mužstvo rádi posílili útočníci Bostonu Davidové Krejčík s Pastrňákem, pakliže ve středu projdou v klubu výstupními prohlídkami. „Mám z toho radost, ještě větší ale bude, až se v Kodani opravdu objeví. V minulosti jsme totiž už několikrát měli radost z případných posil z NHL a ty nakonec nedorazily. Oba Davidové ale dohráli v Bostonu bez zdravotních problémů a jejich příjezdu by nemělo nic bránit," je Špaček optimistický.

„Oba budou pro tým velkou vzpruhou, jsou to špičkoví hráči a týmu pomůžou. Na druhou stranu je to trošku ošemetné pro hráče, kteří už tu jsou s námi a mají určitou pozici a roli," přiznává Špaček a neočekává, že by bostonská esa stihla už čtvrteční souboj s Ruskem.

„Hned jak ale přijedou, zapíšeme je na soupisku a teprve potom se rozhodneme, kým zaplníme poslední volné místo do pole. Nikoho dalšího teď zapisovat nebudeme, i když Hanzl s Krejčíkem už jsou po zranění připraveni," uzavřel Špaček.