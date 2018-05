Na soupisku reprezentace pro MS dopsán další obránce. Nečas večer nastoupí!

Česká hokejová reprezentace dopsala obránce Jakuba Krejčíka na soupisku pro MS v Kodani. Pro hráče do pole tak na ní zbývají poslední dvě volná místa, která by měli zaplnit útočníci Bostonu David Krejčí a David Pastrňák, pakliže ve středu projdou v klubu výstupními prohlídkami. Dobrou zprávou je, že proti Švýcarům nastoupí i uzdravený útočník Martin Nečas.

Krejčík s mužstvem od začátku šampionátu jen trénoval, zpočátku jej trápily zdravotní problémy, nyní už je ale stoprocentně fit. Večer už navíc zasáhne do utkání se Švýcarskem.

Šestadvacetiletý zadák mistrovské Komety v minulosti startoval už na třech světových šampionátech. V roce 2012 získal v Helsinkách bronz, představil se i o tři roky později na domácím MS v Praze a rovněž loni v Paříži.

Na Švýcary i s uzdraveným Nečasem

Nečas si v prodloužení sobotního utkání se Slovenskem poranil po nekontrolovaném pádu na mantinel pravé rameno a kyčelní kloub a byl otřesený. O den později kvůli tomu vynechal zápas se Švédy, v úterý proti Švýcarům už ale útočník Komety hlásí návrat a v sestavě nebude chybět.

Soupiska české reprezentace nyní čítá 22 jmen (dva brankáře, osm obránců a dvanáct útočníků). Místo zbývá ještě pro třetího gólmana Dominika Hrachovinu a dva hráče do pole. Těmi by měli být Pastrňák s Krejčím, pakliže klubové vedení Bruins jim po zdravotní prohlídce dá zelenou.

Pakliže by k tomu došlo, domů by tak z dějiště turnaje odletěli útočníci David Šťastný, Martin Kaut a Robin Hanzl, pro které by už na soupisce nebyl prostor.