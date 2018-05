Normálně jsem vystresovaný, ale teď jsem byl úplně v klidu, líčil Řepík, jak trefil bod navíc

Věděl jste dopředu, co uděláte?

Viděl jsem přede mnou jet Nečiho a Hykouna, a přestože jsou oba praváci, nikdo z nich to do bekhendu nevyzkoušel. Všiml jsem si navíc, že brankář Genoni docela často vyjíždí, tak jsem si řekl, že půjdu do bekhendu. Zkusil jsem naznačit, abych ho rozpohyboval, pak jsem puk strhnul do bekhendu a měl před sebou dost odkryté brány. Tím, že jsem dal gól, tak se to asi povedlo dokonale.

Neodrazovala vás od kličky kvalita ledu? Zdálo se, že některým exekutorům před vámi puk dost poskakoval...

Ale ne, já si dopředu řekl, že půjdu do blafáku do bekhendu. I za tu cenu, že by to mohlo skočit, jsem do toho šel.

Měl jste nervy?

Normálně vystresovaný jsem, ale teď jsem šel na led a byl úplně v klidu. I to možná pomohlo.

Ukázal zase Pavel Francouz, když lapil všech pět švýcarských nájezdů, jak velkou oporu v něm máte?

Víme, co v něm máme. Už na olympiádě nájezdy parádně vychytal. Teď měl trochu štěstíčko, dvakrát ho tam Švýcaři vymíchali a naštěstí jim puk skočil, takže ho nezametli do brány. Francík chytá dobře, drží nás nad vodou. Díky mu za to. Snad mu to vydrží a potáhne nás dál.

Berete po průběhu utkání dva body jako zlaté?

Uvidíme na konci skupiny, jak to bude vypadat. Dvakrát jsme museli dotahovat dvougólový náskok soupeře. Nakonec to jsou fakt zlaté body.

V utkání jste obdrželi třináct menších trestů, dlouho jste se museli bránit v oslabení. Je nedisciplinovanost velkým varováním pro další duely?

Před zápasem jsme si říkali, že se faulů musíme vyvarovat, jenže se to zase nepovedlo. Nevím, jestli je to z přemíry snahy, ale děláme spoustu faulů. Takhle to do dalších zápasů nejde. Nemůžeme všechny zápasy donekonečna otáčet.

Kouč Jandač potvrdil příjezd bostonských útočníků Pastrňáka s Krejčím. Budou velkou pomocí, že?

Budou velkým posílením, jsou to špičkoví hráči, kteří patří k tomu nejlepšímu v celé NHL. Chvíli jim možná bude trvat, než se srovnají s časovým posunem, ale věřím, že nám pomůžou jak v přesilovce, tak ve hře pět na pět. Asi budou spolu v lajně, jsou na sebe zvyklí. Doufám, že to bude zase takový kousek puzzle, abychom uhráli dobrý výsledek.