Do branky se vrací Francouz. Proč trenéři proti Rusům ubírali Gudasovi čas na ledě?

Do hry zasáhne osm obránců, oproti souboji s Rusy i Jakub Krejčík, a dvanáct útočníků. Mimo sestavu tak zůstanou Filip Chytil s Romanem Kousalem.

K zápasu bude připraven i řízný zadák Radko Gudas. Nejvytěžovanější český hráč, který na turnaji strávil na ledě v průměru přes 21 minut za zápas, odehrál ve třetí třetině proti Rusům jen tři a půl minuty, do prodloužení pak nezasáhl vůbec. Obránce Philadelphie ale netrápí zdravotní problémy.

„Doufám, že je v pohodě. Všimli jsme si, že v určitých momentech už toho měl opravdu hodně. Neměl takový pohyb, jaký bychom chtěli vidět. Radko samozřejmě hraje hodně i na zkušenost. Je hodně vytěžovaný, a protože nás už dnes čeká další zápas, rozhodli jsme se trochu rozložit síly," vysvětloval asistent trenéra Jiří Kalous příčinu menšího Gudasova vytížení v rozhodující fázi duelu se sbornou.

Předpokládaná sestava Česka proti Bělorusku: Francouz - Gudas, Šulák, Hronek, Moravčík, D. Sklenička, Jordán, Polášek, Krejčík - Pastrňák, Krejčí, Jaškin - Hyka, Faksa, Červenka - Řepík, Nečas, D. Kubalík - Nestrašil, Plekanec, Horák

S Bělorusy se národní tým na MS utkal osmkrát. Pokaždé vyhrál, naposledy loni v Paříži 6:1. Na probíhajícím šampionátu jsou Bělorusové po čtyřech duelech zatím bez bodu. „Sice ještě nevyhráli, nemůžeme si ale dovolit kohokoliv podcenit. Chceme si dát pozor na jejich protiútoky, protože z nich umí nebezpečně zahrozit. A hlavně nebýt vylučovaní, abychom soupeři nenabídli přesilové hry," přemítal Kalous.

Národní tým musí zlepšit vstupy do utkání, ve všech čtyřech jeho zápasech na turnaji šel pokaždé jako první do vedení soupeř. „Kluky na to upozorňujeme. První třetina proti Rusku ale byla oproti těm z předchozích zápasů mnohem lepší. Troufám si tvrdit, že to dokonce byla naše nejlepší první třetina na celém turnaji," je přesvědčený Kalous.

Kalous: Nálada je koncentrovaná

Dva body proti Rusům dodají týmu ještě větší sebevědomí, trenéři se ale před závěrečnými třemi duely základní skupiny, v nichž se očekávají povinné výhry, snaží euforii krotit. „Nálada je koncentrovaná. Věřím, že v podobných výkonech budeme pokračovat nebo bude tendence ještě stoupající," tvrdí Kalous.

A znovu vyzdvihl posily Davidy Krejčího s Pastrňákem, kteří čtvrteční triumf zrežírovali, když se podepsali pod všechny čtyři české góly. „Klobouk dolů před tím, jak to zvládli, když šli de facto z letadla rovnou na led. Týmu strašně pomohli. Doufám, že se přes noc trochu vyspali," usmál se Kalous a pochvaloval si souhru bostonských Medvědů s Dmitrijem Jaškinem.

„Jsme rádi, že si navzájem sedli, jejich spolupráce byla opravdu výborná. Dima hodně pracuje před brankou, Davidům svým důrazem v osobních soubojích otvírá prostor pro jejich kreativitu a zakončení," prohlásil Kalous.