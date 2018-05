Lotyši v důležité bitvě o čtvrtfinále MS porazili Německo

Důležité body v boji o postup do čtvrtfinále play off mistrovství světa získali hokejisté Lotyšska, kteří ve skupině B v Herningu porazili Německo 3:1. Zato stříbrnému týmu z olympiády v Pchjongčchangu pomůže do vyřazovacích bojů už jen zázrak. Kromě výher nad Finskem a Kanadou potřebují Němci souhru dalších výsledků.