Prožíval zklamání, žádná medaile z mistrovství světa. Po porážce s Ruskem 2:3 po nájezdech třiadvacetiletý hokejový útočník Jakub Vrána neměl náladu na vtípky. Když mu při rozhovoru v mixzóně zničehonic strčil rukavici do obličeje Alexander Ovečkin, jen se překvapeně otočil nad reakcí ruského spoluhráče z Washingtonu. „Je to těžký, nemyslím si, že si zasloužili vyhrát. Ani zdaleka ne. Celou třetí třetinu jsme je tlačili, štěstíčko nám nepřálo. Měli jsme tlak, stříleli jsme na bránu. Je to škoda. Nemyslím si, že na nájezdy to je férová výhra,“ myslí si nadějný český útočník. Co ještě řekl k poslednímu duelu v Bratislavě?