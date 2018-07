Jižní Morava je na nohou. Kempný ukazuje fanouškům slavný Stanley Cup

Zamračená obloha výtečnou náladu v Hodoníně rozhodně nepokazila. Davy nadšených fanoušků vítají na místním zimním stadiónu hokejového obránce Michala Kempného, jenž do rodného města přivezl slavný Stanley Cup, který před pár týdny vybojoval v NHL s Washingtonem Capitals.

Michal Kempný přivezl Stanley Cup do Hodonína

Nejslavnější hokejová trofej planety dorazila do Česka po třech letech a zdrží se tu dva dny. V úterý patří právě Kempnému, který se s ní chlubí na připravované akci, kde se fandové s ním a s prestižní trofejí fotografují a od sedmadvacetiletého beka budou v průběhu odpoledne sbírat i autogramy.

Přestože celá akce oficiálně vypukla v pravé poledne, už dlouho před jejím začátkem se před stadiónem hromadily desítky lidí. Ty se těšily na vzácnou návštěvu ze zámoří.

Kempný dorazil s trofejí zhruba v 11:45. V obležení příznivců a doprovodu bubeníků se následně prodíral skoro půl hodiny do útrob zaplněného stadiónu, kde pro něj bylo připraveno pódium.

V Hodoníně se zadák Washingtonu zdrží do 15. hodiny a poté se s téměř šestnáctikilogramovým pohárem přesune do brněnské DRFG Arény, kde si od 17 hodin radostnou euforii ze začátku června připomene ještě s příznivci Komety, jejíž dres několik let oblékal.

Ve středu pak štafetu oslav převezme spoluhráč z Capitals Jakub Vrána, který Stanley Cup zase představí v Praze.