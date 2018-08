Když ani vozík nestačí... Obtěžkaný Nečas odletěl za snem a cenil si Mrázkovy velkorysé nabídky

Martin Nečas odletěl do Ameriky, čeká ho druhá štace v Carolině

Jak dlouho jste tolik zavazadel balil?

Celou neděli. Nebylo toho málo, vezu s sebou docela dost věcí, vždyť jedu pryč na celý rok. Doufám, že jsem nic nezapomněl, to ale zjistím až v Americe.

Přes Frankfurt nad Mohanem ale neletíte do Caroliny, nýbrž do Washingtonu. Proč?

Koná se tam třídenní kemp pořádaný NHL. Z každého týmu se ho zúčastní dva mladí hráči, tématy budou třeba finance, regenerace, strava nebo práce s médii. Potom už přijde směr Carolina, kde ale budu jen chvíli, protože hned odlétáme na nováčkovský turnaj nedaleko Detroitu. A pak už startuje hlavní předsezónní kemp.

Na kterém budete chtít klubovým šéfům dokázat, že už jste na NHL připravený...

Přesně tak. Oproti loňsku odlétám s tím, že se chci celou sezónu udržet v prvním týmu a hrát NHL. Letní přípravu jsem měl delší a mnohem lepší než loni a myslím, že jsem dobře připravený. Vím, že šanci mám velkou. Vím, že když se předvedu v dobrém světle, měl bych hrát. Je to jen na mně.

A kdyby vám kemp nevyšel podle představ? Jste psychicky připravený i na farmu?

Nepřemýšlím nad tím. Kdyby ale první tým hned nevyšel, nic se neděje. Snažil bych se z farmy dostat zase zpátky. Věřím ale, že se na kempu předvedu v dobrém světle a budu hrát NHL hned. Je to velká výzva, vždyť NHL vždycky byla mým snem.

Pomůže vám nyní, že díky loňské zkušenosti v Carolině už víte, do čeho jdete?

Jsem rád, že jsem loni za ten měsíc nebo dva mohl vidět, jak v Carolině všechno chodí. Je velká pomoc, že teď nejdu do neznáma.

Cítíte, že jste za poslední rok hokejově vyspěl?

Hodně jsem pracoval v posilovně a cítím, že jsem díky tomu zesílil. Na ledě se mi zvedlo sebevědomí, už jsem mohl hrát víc podle sebe, než abych měl respekt z protihráčů.

Jak to budete mít v Carolině s bydlením?

Ze začátku budu s ostatními mladými kluky na hotelu. Petr Mrázek už mi ale nabízel, že hned jak začne předsezónní kemp, mohl bych bydlet u něj. Dokonce mi i nabízel, že mi půjčí auto. To by bylo super.

Berete jako velké plus, že budete mít v týmu krajana?

Je to velká pomoc. Byl jsem moc rád, když si Carolina Petra vzala. Poprvé jsme se sice viděli až minulý týden na reprezentačním kempu v Přerově, sedli jsme si ale úplně v pohodě. Petr je fajn kluk a v Americe mi to hodně usnadní.

Třeba i pomůže s angličtinou?

To snad ani nebude potřeba, protože s angličtinou jsem úplně v pohodě a nemám s ní žádný problém. Stejně tak se nebojím, kdybych pak měl časem bydlet sám. V Brně jsem sám bydlel už od patnácti a jsem na to zvyklý.

Rodiče nebo přítelkyně tedy s vámi v Americe nebudou?

Nejprve tam budu určitě sám, kdyby se mi ale hned od začátku podařilo udělat první tým, rodiče by třeba hned na první zápasy přiletěli. Ještě jsem to ale vůbec neplánoval, teď mám za úkol dostat se do prvního týmu.