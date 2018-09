Dopingový skandál v NHL! Finalista Stanley Cupu dostal trest na dvacet zápasů

„Jsem extrémně zklamaný, že jsem se dozvěděl o mé suspendaci za porušení podmínek antidopingového programu. Používal jsem jen doplňky poskytnuté mým týmem NHL a vždy jsem si dával mimořádný pozor na to, co vkládám do svého těla," neskrýval překvapení bek, jenž v uplynulé sezóně dokráčel s nováčkem NHL až do finále Stanley Cupu.

„Během kariéry jsem byl testovaný mnohokrát; včetně dvou testů vloni. A nikdy předtím jsem neměl pozitivní výsledek. Proto bylo velkým šokem, když jsem byl informován, že teď byly výsledky pozitivní na mikroskopické množství zakázané látky. Nejen, že jsem ji neužíval úmyslně, ale z takového množství jsem ani nemohl získat žádné výkonnostní výhody," doplnil Schmidt, jehož v oficiálním prohlášení podpořil i jeho klub.

Sedmadvacetiletý rodák z americké Minnesoty se může zúčastňovat týmových aktivit během tréninkového kempu, do přípravných zápasů ale zasáhnout nesmí. Podle pravidel Hráčské asociace NHL (NHLPA) je navíc povinen se zapojit do programu NHL a NHLPA týkajícího se zneužívání látek a duševního zdraví.

Zadák, jenž si v uplynulém ročníku vytvořil s pěti góly 31 asistencemi osobní maximum a v létě podepsal s Vegas novou dvouletou smlouvu na 4,45 miliónů dolarů, může po vypršení trestu odehrát první zápas 18. listopadu na ledě Edmontonu.