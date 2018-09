Slovenská hokejová hvězda opilá na mol. Hraju NHL za Coyotes, hájil se před policisty Pánik

Sezóna jim vůbec nevyšla a ani další událost nedá zástupcům Arizony Coyotes, hrající slavnou NHL, příliš důvodů k radosti. V noci na 8. dubna se totiž do křížku se zákonem dostala jedna z největších opor klubu Richard Pánik. Na veřejnosti se objevilo video, které slovenského hokejistu zachycuje v hodně nepříjemné situaci.

Fanoušci Arizony to nemají jednoduché. Po mizerné sezóně svých miláčků si „vychutnávají" další průšvih. Jejich klub patřil v uplynulé sezóně vůbec k nejhorším, o šanci zahrát si play off přišel už dávno před koncem základní části.

Aspoň nějaký důvod k úsměvům tak příznivcům "Kojotů" dával slovenský útočník Richard Pánik, který patřil k největším oporám, když si v 35 zápasech připsal solidních devatenáct bodů. Ani to mu však ve sporu se strážci zákona nebylo nic platné.

O co šlo? Sedmadvacetiletý útočník se totiž snažil dostat do jednoho z nočních barů ve značně podroušeném stavu. To se pochopitelně vůbec nelíbilo zaměstnancům podniku a hokejistu dovnitř pustit nechtěli. Na neodbytnou hvězdu tak nakonec zavolali policii.

"Včera jsem hrál zápas, hraju NHL za Coyotes," snažil se na policisty udělat dojem hokejista. Marně. Strážníci oporu místního klubu naložili do auta a odvezli na služebnu, kde strávil noc.

Podle informací amerických médií si mohl v chládku odsedět až třicet dní. Slovenský útočník se nepříjemnému pobytu vyhnul s příslibem, že podstoupí program upozorňující na možnost alkoholové závislosti.

Vedení klubu informaci o incidentu potvrdilo, blíže se však k celé události nevyjádřilo.