O góly nebude nouze, říká Hertl poté, co Sharks ulovili jednoho z nejlepších beků v NHL

V létě jste toho stihl poměrně dost: máte nový kontrakt, zasnoubil jste se...

Uteklo to rychle. I když jsem byl doma přes tři a půl měsíce, tak mi to připadalo jako pár týdnů... Ale už se těším na sezónu, volna jsem si dal v Česku něco kolem dvaceti dnů a pak jsem začal s přípravou na suchu. Nemám moc rád, když nic nedělám, to se pak i cítím unavenější.

Před rokem jste překopal svou letní přípravu, sáhl jste k nějakým změnám i letos?

Pro mě to bylo stejné jako loni, kdy jsem změnil kondičního trenéra a udělal odlišnou přípravu. Vyhovovalo mi to, takže jsem navázal na věci z minulého léta. Loňský trénink mi v sezóně hodně pomohl, tak věřím, že mě posune ještě o něco dál.

Generální manažer San Jose Doug Wilson řekl, že čeká hodně soutěživý tréninkový kemp. Jak se to projevuje?

Ono je to tak vždycky. Máme na začátku dva týmy po čtyřech lajnách plus další útoky navíc. Pak je tam ještě jedna skupina, je tu prostě moc kluků a těch míst je strašně málo. Když usilujete o tým, máte třeba dvě místečka, ale nebojujete o ně s jedním člověkem, ale s deseti... První tréninky bývají hodně vyhrocené, všichni lítají, ale jsem rád, že už to začalo.

Ještě před začátkem kempu Sharks ulovili z Ottawy jednoho z nejlepších beků světa Švéda Karlssona. Tušil jste, že přijde?

Vůbec jsem to nečekal. Kamarád, se kterým jsem zrovna trénoval, mi říká: On k vám má jít Karlsson? Tak jsem kouknul na mobil a byl toho plný Twitter. Za deset minut už bylo jasné, že je Karlsson vytrejdovaný k nám. Tak jsem jen čekal za koho, protože nikdy nevíte. Klidně jsem to mohl být i já.

Chvíli se na sociálních sítích objevovaly zprávy, že právě vy jste v tom balíčku hráčů, který Sharks posílají do Ottawy. Nehrklo ve vás trochu?

Fanoušci Senators už tam psali, že se těší, až přijdu... Je to ale vždycky tak, mluví se o spoustě hráčů. To pak stačí, aby nějaký fanoušek něco jen tak napsal a hned se to šíří. Určitě bych se nerad stěhoval, jenže to nic nenaděláte. Ale jsem samozřejmě rád, že zůstávám.

A odnesli to jiní...

Bohužel. Chris Tierney a Dylan DeMelo, se kterými jsem tu hrál od začátku. S Tiernym jsem byl draftovaný ve stejný rok (2012). Oba taky letos podepsali novou smlouvu... V tomhle je hokejový svět náročný, že nikdy nevíte, co se stane. Pokud to tedy nemáte v kontraktu, že vás nesmí vyměnit. Zařizovali si bydlení a najednou se musí vystěhovat a jít zase jinam. Nic příjemného.

Zisk Karlssona je ale pro Sharks jackpot, je to tak?

Pro nás je to ohromná posila, jeden z nejlepších beků na světě. Teď tam máme na modré společně s Burnsem dva nejlepší praváky v NHL. O góly by neměla být nouze. Jsem zvědavý na naše přesilovky. Karlsson je prostě top hráč, těším se, jak si s ním zahraju.

Oba jste sice nastupovali v různých konferencích, ale co vás na něm nejvíc upoutalo?

Má neskutečné bruslení a přehled o hře. Umí poslat do brejku a jeho ofenzívní schopnosti jsou ohromné. Když ho zkusíte dohrát, tak kolem vás proskočí... Ale hlavně to bruslení, to je excelentní.

V týmu už přitom hraje Melker Karlsson, Sharks navíc letos draftovali Linuse Karlssona, teď tedy máte i Erika Karlssona...

Zrovna jsme si z toho dělali srandu. Evropanů je tu dost, ale samí Švédi. Tak jsem rád, že na kempu jsme začali celkem čtyři Češi: gólman Kořenář šel sice na farmu, ale jsou tu Lukáš Radil, Radim Šimek. Bylo by super, kdyby se jim kemp povedl a mohli tu být se mnou nahoře. Já jen doufám, že dostanou šanci a budou moct ukázat, co umí.

Berete příchod Karlssona i tak, že management vám hodně věří a zaútočíte na Stanley Cup? Tým vypadá na papíře jako adept na finále.

Sharks chtěli velkou rybu. Nevyšlo to sice s Tavaresem, který šel do Toronta, ale Karlsson je taky bomba. San Jose se po Stanley Cupu dívá už hodně dlouho. Nikdy to nebylo tak, že se bude přebudovávat tým. Vždycky nám říkali, že to klidně můžeme vyhrát. Před dvěma lety jsme byli jen kousek, vlastně dvě výhry od poháru. A teď tu máme posily včetně Evandera Kanea, který tu byl minulou sezónu jen chvíli. Navíc Thornton je zdravý. Tým vypadá našlapaně a je jen na nás, abychom to dotáhli. Liga je sice pořád vyrovnanější a rychlejší, ale s Karlssonem tým na Stanley Cup určitě máme.

Potěšilo vás hodně, že veterán Thornton podepsal ještě roční smlouvu?

Jsem hrozně rád, že tu Jumbo zůstal. Nejen proto, že hokejově je vynikající, ale v kabině je to super kluk, je s ním sranda. Já tu s ním vyrostl, hrál jsem s ním první zápasy NHL. Minimálně polovinu gólů mám díky němu, to mi všechno nahrál on. V San Jose je to ikona a moc nám pomůže, protože zkušeností má na rozdávání. Letos s námi bude hned od začátku, což je skvělé.

Vaše výkony v závěru základní části, a hlavně v play off ale ukázaly, že roli lídra už jste si také osvojil. Teď k tomu ale přijde i tlak nové smlouvy. Nejste z toho nervózní?

Vůbec ne. Jasně, nějaký tlak může být, když nedáte pár zápasů gól, tak novináři o tom hned píšou. Ale já jsem na to připravený a těším se, že budu jeden z pěti šesti hráčů, od kterých se bude čekat, že ty góly dají, nebo něco zařídí. Pro mě je to výzva.