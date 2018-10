Hokejisté Toronta jsou před startem sezóny NHL podle bookmakerů největšími favority na zisk Stanleyova poháru. Maple Leafs přitom za posledních 13 ročníků postoupili jen třikrát do vyřazovacích bojů.

Dvě účasti v play off se sice vztahují k předchozím dvěma sezonám, jenže v obou mířili hráči slavného klubu na dovolenou už po úvodní sérii. Toronto vyhrálo Stanley Cup v historii už třináctkrát, naposledy ale v roce 1967. Dlouhé čekání má pomoci ukončit velká posila v podobě útočníka Johna Tavarese, který se do Kanady přesunul z New York Islanders.

Za mírně odskočeným Torontem je podle kurzů velmi silná skupina pronásledovatelů, v níž nechybí obhájci triumfu Washington Capitals či Pittsburgh Penguins, vítězové ligy z let 2016 a 2017. "Role Washingtonu bude jiné. Mění se z role lovců v kořist. Je jasné, že budou chtít zopakovat triumf, ale aktuálně je největším favoritem posílené Toronto. odepsání Johna Tavarese by mohlo být posledním dílkem skládačky a po dlouhých letech by si tak hokejisté Maple Leafs mohli sáhnout na Stanley Cup," míní Karel Brettschneider, bookmaker společnosti Chance.

Shodou okolností došli ke stejnému závěru jako bookmakeři i vývojáři ze společnosti Electronic Arts poté, co v počítačové hře NHL 19 nasimulovali celou sezonu včetně play off - z vítězství se radovalo Toronto.