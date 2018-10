Kanonáda na úvod NHL! Washington ukázal, kdo je vládcem. Hertl po parádě nejásá. Co je s Plekancem?

Zápasu předcházel ceremoniál, během něhož vystoupala ke stropu Capital One Areny plachta připomínající první zisk Stanleyova poháru v historii Washingtonu.

Hertl, který v létě podepsal čtyřletou smlouvu s ročním příjmem 5,625 miliónu dolarů, vystihl v 38. minutě ve vlastním obranném pásmu na modré čáře přihrávku obránce Cama Fowlera a zajel si do útočné třetiny až k mantinelu, kde se elegantnš zbavil Fowlera a střelou z pravého kruhu pod horní tyč překonal brankáře Johna Gibsona.

Ducks však v téže přesilovce o 46 sekund později vyrovnali a v závěrečném dějství rozhodli třemi góly o triumfu v kalifornském derby.

Zápasu ve Washingtonu předcházel slavnostní ceremoniál, během něhož vystoupal ke stropu Capital One Areny transparent připomínající první zisk Stanleyova poháru v historii Capitals.

Boston nezachytil začátek duelu a po necelých dvou minutách ztrácel o dvě branky. Skóre zápasu otevřel T.J. Oshie už po 24 sekundách hry. "Hned jsme se prosadili a to je šokovalo," prohlásil kapitán a nejlepší hráč uplynulého play off Alexandr Ovečkin, jenž si proti Bruins připsal gól a přihrávku.

Definitivně rozhodli Capitals o vítězství v prostřední části, kdy v rozmezí 191 sekund třikrát skórovali a vyhnali finského gólmana Tuukku Raska z branky. "Jsem na ledě od toho, abych nám dal šanci, ale to se dnes nestalo. Pustil jsem tři lehké góly. Je potřeba podívat se do zrcadla a napravit to," prohlásil jednatřicetiletý brankář. Mezi třemi tyčemi ho nahradil Slovák Jaroslav Halák, jenž nestačil na dvě střely.

Tým z hlavního města USA myslí na obhajobu Stanley Cupu, která se povedla Pittsburghu v minulém roce. "Ukázali jsme, že nebudeme lehce k poražení," těšilo Ovečkina.

Třicetiletý Bäckström jako třetí hráč v klubových dějinách pokořil hranici 800 bodů. Více jich v barvách Washingtonu nasbírali jen Peter Bondra (825) a Ovečkin (1124).

Útočník Capitals Jakub Vrána nebodoval a připsal si kladný bod do statistiky plus/minus, naopak hostující útočník David Pastrňák zaznamenal dva záporné body. Na straně domácích zůstal mimo hru kvůli zranění v horní části těla bek Michal Kempný, který podle trenéra Todda Reirdena zmešká úvodní dva zápasy. Hodonínský rodák schytal v přípravě od zadáka St. Louis Roberta Bortuzza úder loktem do hlavy. Na premiérový start za Washington si bude muset počkat i forvard Dmitrij Jaškin, kterého Capitals získali ze St. Louis z listiny volných hráčů.

Toronto k výhře nad Montrealem 3:2 v prodloužení dovedl dvěma brankami včetně vítězné trefy v nastavení centr Auston Matthews. Gólově se za Maple Leafs prosadil i John Tavares, největší letní akvizice klubu, který se před začátkem souboje dočkal ovací ve stoje.

"Bylo to ohromné. Dočkat se takového uvítání od fanoušků a tohoto města je výjimečné. Jsem šťastný za tuhle příležitost. Chci ji chytnout za pačesy. Doufám, že zažijeme spoustu úspěchů a že na nás fanoušci budou pyšní," řekl Tavares.

Navzdory výhře se trenérovi Toronta Mikeu Babcockovi výkon mužstva nezamlouval. "Montreal pracoval daleko tvrději a hrál mnohem lépe než my. Média si o tom, jak jsme skvělí, můžou psát, co chtějí, ale tohle je NHL a musíte pracovat každý den. Pokud nedřete víc než váš soupeř a neupřednostníte práci před vaším talentem, pak nevyhrajete. Z dneška si odnášíme spoustu poznatků," řekl pětapadesátiletý Kanaďan.

Do sestavy Canadiens se nevešel střední útočník Tomáš Plekanec, jemuž do jubilejního 1000. zápasu v soutěži zbývají odehrát dvě utkání. Kromě kladenského rodáka zůstal mezi náhradníky i obránce Karl Alzner, čímž skončila jeho série 622 odehraných duelů v řadě. Třicetiletý Kanaďan zmeškal první souboj od sezony 2009/2010.

Vancouver načal éru bez dvojčat Henrika a Daniela Sedinových, kteří ukončili kariéru, vítězstvím 5:2 nad Calgary. Útočník Michael Frolík si v barvách poražených Flames žádný bod nepřipsal.