Mám rád, když jsem trochu pod tlakem, říká český gólman. Chce ukázat, že do NHL patří

V posledních sezónách Petr Mrázek výkonnostně tápal, angažmá v Carolině ale znamená šanci ukázat, že NHL je soutěží přesně pro něj. Do nového ročníku by měl 26letý brankář naskočit jako jednička Hurricanes. Proč má v novém angažmá českého podnájemníka? I to prozradil v rozhovoru pro Právo.