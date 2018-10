Plekanec spěje k tisícovce zápasů v NHL. Krásná meta, říká na cestě k milníku

Už se na tyhle chvíle těšíte?

Uvidíme, jaká bude v dalších zápasech sestava (Plekanec v úvodním duelu sezóny v Torontu nenastoupil – pozn. red.). Ale každopádně je to krásná meta. Jako malý kluk bych si to asi nepředstavil, že se mi povede v NHL odehrát tisíc zápasů a většinu v jednom týmu... Na druhou stranu to ale není jen o mně. Zásluhu na tom, že jsem se vůbec do NHL dostal, mají spíš lidi okolo. Rodiče museli obětovat spoustu práce, peněz a úsilí, abych tu mohl hrát.

Hlavní podíl na tom ale máte přece jen vy.

Já za tím vidím i spoluhráče, kustody, doktory, kteří mi pomohli, abych ty zápasy vůbec odehrál. Nenaskočil jsem do NHL v osmnácti, tři roky jsem musel být na farmě. Taky jsem měl obrovské štěstí, že jsem nebyl moc zraněný. To je zásluha lidí, kteří se o mě starali. Bez nich bych toho tolik neodehrál. To číslo bude sice u mého jména, ale je to zásluha řady lidí a já doufám, že si to užijí se mnou, až to nastane. Kdykoliv to bude.

Češi s tisíci zápasy v NHL 1. Jaromír JÁGR 1733 2. Roman HAMRLÍK 1395 3. Robert HOLÍK 1314 4. Radek DVOŘÁK 1260 5. Patrik ELIÁŠ 1240 6. Václav PROSPAL 1108 7. Radim VRBATA 1057 8. Petr SVOBODA 1028 9. Milan HEJDUK 1020 10. Petr SÝKORA 1017 11. Tomáš PLEKANEC 998

Za Montreal se podařilo odehrát tisíc duelů jen pěti proslulým hokejistům. A vy už máte v Canadiens víc zápasů než legendární Maurice Richard.

Když se mě na to někdo zeptá a zmíní tahle jména, tak je to pro mě spíš takové úsměvné. Ale strašně si toho cením. Jsem na to hrdý.

Montreal vás draftoval v roce 2001. Věděl jste hned, do jak slavného klubu jdete?

Dřív tolik informací z NHL zase nebylo. Těch zápasů u nás v televizi moc nedávali. Pro mě byl jasnou jedničkou Pittsburgh, kde hrál Jarda Jágr. Ale to pro většinu z nás existovali hlavně Penguins a možná pár dalších týmů s českými hráči. Já o Montrealu moc nevěděl, spíš jsem to poznával za chodu. Až když jsem se sem dostal, tak jsem zjišťoval na vlastní kůži, co to znamená.

Teď po patnácti letech u Canadiens už to vidíte jinak?

Asi jo. Jako mladý nad tím moc nepřemýšlíte, že je to něco výjimečného hrát za takový klub. A to nechci shazovat ty ostatní, to v žádném případě. Hrát v NHL kdekoli je neskutečný úspěch. Když se podíváte, kolika klukům se to povede... Ale když znáte lidi z Canadiens, jejich historii, těch 24 Stanley Cupů, tak na to koukáte jinak. Hrát za Montreal je pro mě nejvíc.

I proto jste tedy v létě zavrhl výbornou nabídku z Chicaga?

Já vždycky preferoval Montreal, jsem tu spokojený. Byli jsme domluvení, že když dostanu nabídku z jiného týmu, tak zavolám generálnímu manažerovi Marcu Bergevinovi a ten mi řekne, jestli mě chce, nebo ne. Domluvili jsme se za trošku jiných podmínek a ten kontrakt na sezónu jsme museli postavit jinak (základní plat 2,25 miliónu dolarů, případné bonusy 1,25 miliónu – pozn. red.), než jaká byla nabídka z Chicaga. Ale to už je pryč a nemá cenu to řešit. Jsem rád, že jsem se mohl vrátit do domácího prostředí. Já si prostě užívám každý den, který tu můžu být. A uvidíme, jak sezóna dopadne.

Odešel kapitán Pacioretty, klíčový obránce Weber bude mimo hru možná do prosince. Jste optimista?

Uvidíme, hodně jsme omladili. Očekávání v Montrealu nejsou veliká, ale v minulosti bylo dost týmů, od kterých se celkem nic nečekalo a byly schopné se dostat do play off. Nám se povedl kemp, měli jsme dobré zápasy v přípravě a kabina se dala dohromady. Důležité bude, abychom chytili začátek a neuteklo nám to jako loni. Pokud se nám to povede a kluci získají sebevědomí, tak není důvod, proč bychom nemohli překvapit a postoupit do play off.

Vaším jediným angažmá mimo Montreal v NHL byly letošní dva měsíce v Torontu. Co vám daly?

Díru do světa jsme v prvním kole play off neudělali, i když série s Bostonem byla zajímavá a dobrá. Ale jinak to byla obrovská zkušenost.

Zřejmě hlavně kvůli trenérovi Mikeu Babcockovi a generálnímu manažerovi Lou Lamoriellovi.

Přesně tak. Viděl jsem tam hodně mladých talentovaných hráčů, ale tohle jsou legendy NHL, které se v hokejovém prostředí pohybují už strašně dlouho. Je vidět, jak pracují, a příležitost s nimi mluvit byla vynikající. Na snídaních jsem býval většinou mezi prvními a možnost prohodit s Louem vždycky pár slov, to byla zkušenost k nezaplacení. Strašně si toho vážím. Ne každý má možnost hrát za takové dva kluby, jako jsou Montreal a Toronto. Ty dva měsíce nebyly jednoduché, ale budou se mi ještě hodit, ať už budu po kariéře dělat cokoli.

Když teď máte před sebou tisící zápas v NHL, vybavíte si i ten první?

Vím, že to bylo v Dallasu na Silvestra 2003, ale že bych si vzpomněl na něco konkrétního, tak to ne. To už je fakt dlouho a ten zápas asi nestál za moc. Spíš to bylo první oťukávání s NHL.

Paradoxně teď máte stejného trenéra jako tehdy. Bavili jste se s Claudem Julienem někdy o tom, že vám dal vlastně tu premiérovou šanci ještě před výlukou v sezóně 2004/2005?

Dá se říct, že to byl trochu osudový trenér. Když někoho takového potkáte na začátku kariéry, tak si pamatujete, co vás naučí a co se od něj dozvíte.

Zanedlouho vám bude šestatřicet let a NHL se stále omlazuje. Cítíte na sobě přibývající roky?

Já to viděl už na kempu, že je to zase rychlejší, je tu spousta mladých kluků. Ani nevím, kolik zápasů v sezóně odehraju, nemám to nějak dané. Chci si užít každý den, který tu strávím. Taky věřím, že si zahraju dobrý hokej. Ale už to, že v tomhle věku v NHL pořád jsem, je úspěch. Hráčů, kterým je šestatřicet, už tady vážně moc nezbylo.