Carolina zaválela v Columbusu, Nečas se bodově neprosadil

Hokejisté Caroliny uspěli ve svém druhém sezónním zápase na ledě Columbusu. V centru třetí formace se znovu objevil i Martin Nečas, který však na první bod v NHL stále čeká. Do branky se tentokrát nedostal Petr Mrázek, před kterým dostal přednost zkušený Curtis McEhinney.

Svižný vstup do zápasu měli hokejisté Hurricanes, když už ve druhé minutě přečíslil obranu soupeře Jordan Martinook, který dostal přesný pas od dvojky letošního draftu Andreje Svečnikova a poslal hosty do rychlého vedení. S odpovědí přišel ještě v první třetině Brandon Dubinsky, který se rychle zorientoval v předbrankovém prostoru a kotouč odražený jedním z beků Caroliny, uklidil do sítě Mrázkova konkurenta.

Ve druhé části hry se o slovo přihlásila také finská hvězdička Caroliny Sebastian Aho. Šikovným bekhendovým pokusem dostal hosty znovu do výhodnější pozice. Finský mladík měl prsty i v poslední brance utkání, když nezištnou přihrávkou nabídl ideální střeleckou pozici Michaelu Ferlandovi a levé křídlo první formace Hurikánů už si vědělo rady.

Hvězdou utkání byl zvolen veterán Curtis McElhinney. Gólman, který přišel do Caroliny z Toronta a s nímž se počítalo až na pozici brankářské trojky, tak chytil svojí šanci a řekl si také o místo v sestavě. Svojí pozici naopak hájil i ve druhém zápase Martin Nečas, který se znovu postavil do třetí formace, tentokrát však dostal na pravou stranu místo Valentina Zykova jiného Rusa, pravděpodobnou budoucí megastar Alexandra Svečnikova.

Lehce nabyl, lehce pozbyl. Právě tímto českým příslovím se řídili v úvodu utkání hráči Sharks, kteří přijeli do Staples Centra v dobrém rozpoložení a během čtrnácti minut si vytvořili díky trefám Timo Meiera a Evandera Kanea dvoubrankový náskok.

Šťastný odraz a rychlá reakce kapitána domácích Anžeho Kopitara a laxní přesun brankáře San José Martina Jonese u druhého gólu Králů, který zaznamenal Tyler Toffoli. Na začátku druhé třetiny se tedy začínalo znovu a dalších čtyřicet minut se překonávali především brankáři a to zejména domácí Jonathan Quick, který čelil nebezpečnějším hostujícím atakům. Úspěšný nakonec byl až do třetí minuty nastaveného času, kdy Kevin Labanc zajistil bod navíc pro Žraloky.