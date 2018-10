Hokejisté New Jersey ovládli bitvu na evropském ledě, Zacha nebodoval

Hokejisté New Jersey vyhráli v utkání NHL Global Series v Göteborgu nad Edmontonem 5:2 a zvládli úspěšně vstup do nové sezony. Shodně dvěma góly zařídili vítězství Devils útočníci Kyle Palmieri a Travis Zajac. Z výhry se radoval i jediný český zástupce v utkání Pavel Zacha. Jednadvacetiletý útočník nebodoval, ale odvedl spoustu práce v oslabeních, v kterých odehrál tři minuty a 10 vteřin.

Edmontonský Ryan Nugent-Hopkins (vlevo) a Nico Hischier z New Jersey.

Duely základní části NHL hostilo Švédsko pošesté v historii, ale poprvé byl dějištěm Göteborg místo Stockholmu. Ve švédské metropoli se hrálo loni, kdy se vrátily kluby nejlepší ligy světa do Evropy po šestileté pauze.

Diváci v hale Scandinavium se dočkali první trefy už v 58. vteřině, kdy na levé straně dostal prostor Palmieri a přesnou střelou z kruhu překonal Cama Talbota. Oilers vyrovnali v páté minutě. V přesilové hře po rychlém protiútoku nejproduktivnější hráč uplynulých dvou sezon NHL Connor McDavid objel branku a jeho nabídku zužitkoval Milan Lucic.

V závěru úvodního dějství mohl vrátit New Jersey vedení Zacha, ale Talbota nepřekonal. Ve 23. minutě už se Devils radovali, když střelou tentokrát z pravého kruhu využil početní výhodu opět Palmieri. Za 69 vteřin po Talbotově zaváhání při rozehrávce za brankou se po přihrávce Milese Wooda trefil Zajac.

Ve 46. minutě Wood obral o puk Matta Benninga a osamocený Zajac zvýšil blafákem do bekhendu už na 4:1. V 52. minutě po kombinaci McDavida a Lucice ještě vykřesal naději pro Oilers Leon Draisaitl, ale New Jersey si výhru pohlídalo. Výsledek pečetil 89 sekund před koncem při power play do prázdné branky Stefan Noesen.

V této sezoně se budou hrát v Evropě ještě dva zápasy NHL v Helsinkách. Ve čtvrtek 1. listopadu a o den později se ve finské metropoli utká Winnipeg s Floridou.

New Jersey a Edmonton sehrály jen jeden soutěžní duel a vrací se do Severní Ameriky. V přípravě se Devils představili na ledě Bernu a vyhráli 3:2 v prodloužení. Oilers nastoupili na hřišti Kolína nad Rýnem a zvítězili 4:3 v prodloužení.