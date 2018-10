Spektakulární gól! Zámoří žasne nad Crosbyho parádou

Převzal puk od spoluhráče, párkrát s ním zamíchal a posléze zcela suverénně obešel obránce. V tu ránu se Crosby ocitl před brankářem Oilers Talbotem, kterého překonal bekhendovou střelou. Radost hráčů Pens z vítězství tak mohla vypuknout naplno.

„Naprosto brilantní gól Sidneyho Crosbyho," rozplýval se komentátor. V podobném duchu hovořili po utkání i spoluhráči kanadské hvězdy. „To bylo spektakulární. Velcí hráči dělají velké věci. Vzal to do svých rukou a vyhrál pro nás zápas," ocenil Crosbyho obránce Jack Johnson.

„Tvrdíte, jak je Connor McDavid (kapitán Edmontonu) lepší než Crosby, ale pak si vezme puk a takhle ukončí zápas. Proto je nejlepší na světě," prohlásil zase útočník Patric Hörnqvist.

Crosbyho gól v prodloužení proti Edmontonu

I kouč Mike Sullivan připustil, že Crosbyho akce byla skvostná. „Je to opravdu dobrý hráč, který se snaží být tím nejlepším. Dnes odehrál skvělé utkání. Vstřelil dva góly a zejména ten druhý byl jedním z nejhezčích, jež jsem kdy v životě viděl."

A co řekl hrdina duelu? „Je zábava být na straně vítězů při výhře 6:5 v prodloužení. Není to způsob, jakým bychom chtěli pravidelně vyhrávat, ale musíte být schopni zvítězit i v takovémto zápase," uvedl Crosby, pro kterého byly dvě trefy do sítě Oilers premiérovými v této sezóně NHL.