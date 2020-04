Změnu na klíčovém postu oznámil předseda klubu Rockwell "Rocky" Wirtz s tím, že McDonougha dočasně nahradí na pozici prezidenta jeho syn Danny Wirtz. "Jakkoli to bylo těžké rozhodnutí, věříme, že bylo správné pro budoucnost klubu a jeho fanoušků," uvedl.

Šestašedesátiletý McDonough je podle agentury AP jednou z nejrespektovanějších postav v severoamerickém sportu. Předtím, než v roce 2007 přišel k Blackhawks, působil od roku 1983 jako funkcionář u baseballistů Chicaga Cubs.

McDonough byl jedním z hlavních faktorů posunu tradičního hokejového klubu mezi špičku NHL na ledě i mimo něj. Tým aktuálně prožívá sérii 531 vyprodaných domácích zápasů a je znám svým kvalitním marketingem a prací s fanoušky, což je jeden z důvodů, proč je častým účastníkem prestižních zápasů pod otevřeným nebem.

McDonoughův odchod by mohl vyvolat dominový efekt ve vedení klubu, jehož generálním manažerem je 11 let Stan Bowman. Shodou okolností se v době přerušení sezony pustil do přebudovávání funkcionářské struktury také další slavný chicagský tým Bulls z basketbalové NBA.