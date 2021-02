Český útočník David Pastrňák se opět trefil v NHL, jeho Boston ale na domácím ledě podlehl New Jersey 2:3, když za Ďábly skóroval další Čech Pavel Zacha. Philadelphia, v jejímž dresu se neprosadil David Kaše, podlehla Jezdcům z New Yorku 2:3 po nájezdech. Washington v brance s Vítkem Vaněčkem vyhrál nad Buffalem 3:1, útočník Capitals Jakub Vrána tentokrát nebodoval.

Český útočník Bostonu Bruins right David Pastrňák (88) v akci před brankářem New Jersey Mackenziem Blackwoodem (29) během utkání NHL.

Pravý křídelní New Jersey Devils Kyle Palmieri (21) se pustil do českého útočníka Bruins Davida Pastrňáka.

Český útočník New Jersey Devils Pavel Zacha (37 - vpravo) a jeho radost po gólu v utkání proti Bostonu.

Jako první dal o sobě v duelu Bostonu s New Jersey z pohledu českých barev vědět Pavel Zachá, který v čase 35:27 zvyšoval po pěkné kombinaci ranou z levého kruhu vedení Ďáblů na 3:1.

Chvíle nejsledovanějšího českého esa v zámořské lize - Davida Pastrňáka - přišla až chvíli před koncem duelu. Chlapík s číslem 88 na dresu zaknihoval poněkud netradiční trefu. Od modré čáry totiž nahodil puk před branku, kde jej tečoval do vlastní sítě jeden z bránících hráčů.

Jednobrankové manko už ale Bruins, v jejichž dresu nedohrál kvůli zranění David Krejčí, už nesmazali a těsně padli.

Philadelphia doma nastoupila bez zraněného Jakuba Voráčka do duelu s Rangers výborně a po necelé minutě vedla po zásahu Aube-Kubela. V prostřední dvacetiminutovce Jezdci skóre otočili, ale tým Flyers dotáhl duel do prodloužení, a nakonec i do samostatných nájezdů. Domácí proměnili jediný, Jezdci byli stoprocentní a mohou slavit.

Na straně Philadelphie se neprosadil David Kaše, v barvách hostů se do statistik nezapsal ani obránce Libor Hájek.

Washington měl v duelu s Buffalem navrch od samého úvodu a postupně navyšoval skóre až na 3:0. O čisté konto přišel gólman Capitals Vítek Vaněček opět až v poslední části hry, kdy jej překonal ranou nad pravé rameno v přesilovce Švéd Olofsson.

Columbus bez problémů vyhrál nad Nashvillem 3:0. Vítěznou trefu zaznamenal sedmnáct sekund před koncem první třetiny Atkinson. Predátoři zkusili v závěru zdramatizovat zápas a odvolali gólmana, inkasovali však třetí branku a bylo hotovo.

Pittsburgh se doma mohl spolehnout v duelu s Islanders na své hvězdy. Sidney Crosby poslal Tučňáky už v 5. minutě do vedení, ruský útočník Jevgenij Malkin se pod dva zásahy Penguins podepsal asistencí. Duel ale nedohrál, když necelé dvě minuty před koncem dostal desetiminutový trest za nesportovní chování, stejně jako dva hráči poraženého týmu.

Toronto přestřílelo v kanadském derby Ottawu 7:3 a v barvách vítězů řádil první útok. Centr Matthews zaknihoval dvě přesné trefy a přidal dvě asistence, pravý křídelník Thornton bral 1+2 a Marner na levém křídle doplnil bohatý zápis o jednu branku a tři přihrávky.

Další informace připravujeme.