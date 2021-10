Český hokejový brankář Lukáš Dostál se vrátil z Anaheimu na farmu do San Diega do nižší AHL. Do prvního týmu Ducks byl jednadvacetiletý odchovanec Komety Brno při zranění Johna Gibsona povolán v pátek a v utkání proti proti Minnesotě (1:2) kryl ze střídačky záda Anthonymu Stolarzovi. Na premiéru v NHL Dostál čeká.