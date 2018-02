Kaše znovu skóroval a pomohl Anaheimu k vydřenému vítězství. Mrázek hvězdou zápasu

Český mladíček Ondřej Kaše se dostal do výborné formy. Významným způsobem se podílel na triumfu Anaheimu na hřišti Minnesoty. Jeho branka na 2:2 poslala zápas nakonec až k samostatným nájezdům, ve kterých byl rodák z Kadaně znovu úspěšný, rozhodující nájezd však proměnil až v sedmé sérii Nick Ritchie. Brankář Petr Mrázek byl vyhlášen hlavní hvězdou sobotního zápasu NHL, ve kterém Detroit zvítězil 3:1 na ledě Nashvillu. Český gólman kryl 31 střel.

Český útočník Anheimu Ondřej Kaše se raduje ze své branky do sítě Minnesoty v utkání NHL.

Kašeho tříbodová paráda z minulého utkání s Chicagem má další pokračování. V šesté minutě závěrečné třetiny důležitého souboje o play off se skvěle zorientoval před brankou domácí stálice Devana Dubnyka, našel si kotouč a místo očekávané bekhendové střely si ještě stihl přehodit puk na forehand a bleskově zasunout za kanadskou jedničku Minnesoty.

Trefa dvaadvacetiletého útočníka Ducks byla poslední, kterou diváci v Xcel Energy Center viděli. Za stavu 2:2 se tedy pokračovalo až k samostatným nájezdům a nabité sebevědomí prokázal Kaše i v nich. Ve čtvrté sérii znovu našel recept na Dubnyka, aby na něj v sedmé sérii navázal i kanadský vrstevník a spoluhráč z formace Nick Ritchie a definitivně tak rozhodl.

Mrázek postrachem Nashvillu

Petr Mrázek potvrdil, že na Nashville umí. Za dobu, co je v NHL, čelil Predators šestkrát a pokaždé dovedl Detroit k vítězství v základní hrací době, tentokrát po výsledku 3:1. Red Wings ve Východní konferenci schází sedm bodů na druhou divokou kartu zaručující postup do play off.

Detroit se od čtvrtka potýká se zraněním obránce Mikea Greena, jenž je před blížící se uzávěrkou přestupů žhavým zbožím. Zdravotní problémy by však mohly jeho trejd zhatit.

Góly dávali také Zacha a Nosek

První nulou v sezóně se blýskl Antti Raanta. Jeden z méně známých finských gólmanů působících v zámoří kryl v utkání s Edmontonem 39 střel a byl po zásluze vyhlášen první hvězdou večera. Zápas rozhodl už ve čtvrté minutě Christian Dvorak, mimo jiné účastník loňského mistrovství světa v americkém dresu. Kojoti se tak dotáhli na Buffalo a možná už po příštím zápase by se mohli zbavit nálepky nejhoršího celku NHL.

New Jersey zvítězilo potřetí v řadě, Tampu Bay porazilo 4:2. Vítěznou brankou se na tom podílel český centr Pavel Zacha, který se prosadil v oslabení zkraje druhé třetiny. Ústřední postavou Devils byl však brankář Eddie Läck, který pokryl 48 střel Lightning. Taylor Hall z New Jersey díky asistenci protáhl svou bodovou sérii na 17 zápasů.

Malkin má bod číslo 900

Vegas porazilo 6:3 Montreal, jednou trefu na straně vítězů v utkání zaznamenal nováček v NHL Tomáš Nosek, po jehož gólu Golden Knights vedli 3:1. Domácí svém vítězství rozhodli ve druhé části, kdy odskočili do vedení 5:2. Vegas má na čele NHL pětibodový náskok.

Sérii osmi proher rázným způsobem ukončilo Chicago, to před vlastními diváky deklasovalo Washington 7:1. Obránce Michal Kempný v dresu Blackhawks asistoval u páté branky.

Pittsburgh dosáhl na jedenáctou domácí výhru v řadě, když přehrál Toronto 5:3. Třemi body k tomu přispěl ruský útočník Jevgenij Malkin, který si ve svých 31 letech připsal 900. bod v NHL. Penguins o vítězství rozhodli v závěrečném dějství, kdy dali dva góly.

Boston i s dvěma Čechy v sestavě, Davidem Pastrňákem a Krejčím, schytal debakl ve Vancouveru. Bezmocní Bruins podlehli Canucks 2:7.

Článek rozšiřujeme...