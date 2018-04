Konec základní části NHL. Pastrňák přepisoval své rekordy. Kolik Čechů si zahraje play off?

Základní část letošní sezóny NHL skončila. V posledním zápase prohrál Boston v sestavě s Davidem Krejčím a Davidem Pastrňákem na vlastním ledě s Floridou 2:4. Oba čeští hokejisté si připsali jeden kanadský bod. Zkušenější Krejčí za asistenci a mladší Pastrňák za gól. Zároveň jsou už jasné dvojice pro play off, které začne ve čtvrtek 12. dubna.

Medvědi měli před zápasem speciální motivaci. Pokud by zvítězili, vyhráli by Atlantickou divizi před Tampou Bay. Přesto to byla Florida, která jako první udeřila. Už ve 2. minutě se svého premiérového gólu v nejlepší hokejové lize světa dočkal finský mladík Borgström.

Sestřih duelu Boston - Florida

Bruins srovnali před polovinou první dvacetiminutovky. Backes dorazil střelu Millera, kterému na modrou čáru nabil Krejčí. Ještě do první sirény ale Panterům vrátil náskok bývalý hráč Bostonu Vatrano a ve druhé třetině ho zvýšil Mamin.

V závěrečné části vstřelil kontaktní gól Pastrňák, který v přesilové hře z kruhu pro vhazování prostřelil Reimera. Pro jednadvacetiletého útočníka to byla pětatřicátá trefa v sezóně, čímž o jeden zásah posunul svoje sezónní maximum z loňského ročníku. Zlepšil si i svou bilanci v počtu nasbíraných bodů (80) a poprvé v kariéře odehrál všech 82 duelů.

Radost z výhry ale v posledním střetnutí základní části neměl, jelikož Florida si vedení ještě zásluhou Dadonova pojistila.

Prohra svěřenců Brucea Cassidyho rozluštila poslední tajenku pro dvojice v play off. Medvědi začnou svou cestu za Stanley Cupem ve své aréně proti Torontu. Vítěz Atlantické divize Tampa Bay bude hrát s New Jersey. Washington narazí na Columbus a v pensylvánském derby dvojnásobný obhájce titulu Pittsburgh změří síly s Philadelphií.

Dvojice v Západní konferenci už byly jasné po víkendových střetnutích. Vítěz Prezidentského poháru Nashville nastoupí proti Coloradu, Winnipeg bude bojovat o postup s Minnesotou, nováčka z Vegas čeká série proti Los Angeles a v kalifornském souboji vyzve Anaheim Žraloky ze San Jose.

Vyřazovací boje začnou ve čtvrtek 12. dubna a šanci na Stanley Cup má 19 českých hokejistů. Pokud Vegas z farmy povolají Tomáše Hyku, který v této sezóně odehrál 10 utkání v NHL, zaokrouhlí se počet hráčů na 20.

Na listině zraněných jsou momentálně brankář Philadelphie Michal Neuvirth (zranění v dolní části těla) a útočník Columbusu Lukáš Sedlák (hlava). Ani u jednoho se nejedná o vážnější problém.

NHL: Boston - Florida 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) Branky: 9. Backes (Krejčí), 50. Pastrňák - 2. Borgström, 17. Vatrano, 34. Mamin, 59. Dadonov. Střely na branku: 43:26. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Vatrano, 2. Matheson (oba Florida), 3. Bergeron (Boston).