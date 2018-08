Bylo vidět, že hokejově jsou úplně někde jinde, řekl po domácím debaklu třinecký Adamský

„Bylo vidět, že jsou hokejově asi úplně jinde než my. Co měli za šance, to proměnili a podle toho výsledek vypadá. Když nás přečíslili, tak ze všeho dali góly," komentoval debakl na úvod skupiny Adamský. „I my jsme měli ale několik dobrých šancí, bohužel jsme více jak jeden gól nedali," pokračoval třinecký střelec.

Třikrát mohl poslat puk za záda švédského gólmana Reideborna nejlepší střelec přípravy Roberts Bukarts. V prvním ostrém měření sil ale kvality, pro které ho Třinec v létě získal ze Zlína, nepotvrdil. „Ve druhé třetině jsme se zvedli, snížili jsme a kdyby Roberts využil velkou šanci na srovnání, mohlo utkání vypadat jinak. Pak ale přišly ohromné chyby ve třetí třetině, které nás stály tenhle zápas. Soupeř si v šancích počínal velmi chladnokrevně," uvedl trenér třineckých Ocelářů Václav Varaďa.

Třinec se po prohrané první části ve druhé třetině zvedl a v přesilovce snížil na rozdíl jediné branky. Poslední část ale nezvládl. Po vydařeném přípravném období, v němž Oceláři prohráli jediné utkání hned na úvod v Olomouci, tak přišel na startu sezóny nečekaně tvrdý políček. „Ten výsledek opravdu není hezký a ani milosrdný. Herně to ale místy nebylo špatné. Ale rozdíl byl ve využití šancí. Třeba když po naší velké chybě to z mezikruží hodili chladnokrevně nad lapačku a my jsme v podobné šanci na druhé straně stříleli do betonů. V některých situacích si musíme počínat jinak," upozornil Varaďa.

Mnoho času na změnu ale nemá. V neděli hostí Třinec ve druhém kole skupinové fáze Ligy mistrů finskou Tapparu Tampere (17.30 hodin). „Naše skupina je velmi těžká, ale každý zápas je jiný a pořád je to hratelné. V neděli dostanou příležitost zase hráči, kteří se dnes na soupisku nevešli," naznačil Varaďa. „Ještě není konec, prohráli jsme první zápas. Chceme doma bodovat, proto musíme dát do zápasu všechno," dodal útočník Adamský.