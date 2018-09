Tohle je jak ze špatného snu, říkal po druhém debaklu Třince v Lize mistrů útočník Svačina

Dají se nají důvody další vysoké porážky?

Velmi těžko. Je to pro nás strašně těžké. První třetina si myslím, nebyla z naší strany vůbec špatná, ale bohužel teď nejsme produktivní a na nějakou krásu v úvodu třetiny se prostě nehraje. Pak nám to tam zase napadalo, bylo to jako ten zápas předtím, nedůraz z naší strany. I když u toho chlapa jsme, tak nejdeme pod hůl. My jim sice chodíme do těla, ale nedobruslíme situace. Pořád stejná písnička dokola.

Jsou soupeři ze Skandinávie rychlejší, pohyblivější?

To asi ani ne. Dneska už umí každý bruslit, ať je z Finska, Švédska nebo i ze skupiny B na mistrovství světa. Bylo to o tom, že dle mého plnili více pokyny trenéra. Nevím, čím to bylo, ale my jsme ten systém až tak neplnili a pak tam z toho pramenily chyby.

Skóre 3:14 po dvou utkáních na začátku sezóny asi není to, po čem byste prahli?

My jsme se na tu Ligu mistrů strašně těšili, ale tohle jako špatný sen. Věřil jsem, že ty dva zápasy urveme. Když už jsme takhle prohráli ten první zápas, tak že to urveme dneska, ale prohráli jsme ještě více. Tohle jsem ještě nezažil.

Co se děje v hlavě, když se ty zápasy takto vyvíjejí?

To je strašně těžké, člověk jde na led a říká si, že už to musí zlomit. Už budeme hrát u nich, dáme jim gól... a šup, dostaneme dalšího. A to není, že by nás přehráli do prázdné. My tam jsme u hráčů a stejně nám ty góly dají. Teď nám tam padá úplně všechno.

Co to vypovídá čtrnáct dní před ligou?

Neberu to tak, že liga začne za čtrnáct dní. Pro nás začala sezóna v pátek. Je to Liga mistrů! Není to exhibiční utkání. Hrajeme proti nejlepším týmům Evropy a nechceme předvést, co jsme předvedli. Loni jsme si dokázali, že s nimi dokážeme hrát, ale ne takhle, jak jsme odehráli tyhle dva. Je to ostudné.

Pomůže taková facka? Že tým půjde dolů a uvědomí si, co hrát?

Nejhorší by bylo, kdybychom šli v hlavách dolů. Ať chceme nebo ne, teď už s výsledky nic neuděláme. Máme další trénink, nesmíme uhnout z cesty, musíme jít naplno do všech střel, do všech soubojů. Ze všeho se snažit dát gól. Jenom takhle se vrátíme k hokeji, co nás zdobil. Tím, že klesneme na mysli a budeme tady chodit v depresi, tím to nezlomíme.

Spíše, zda jste nebyli už hlavami někde výše, než jste měli být?

Tak to musím říct, že v kabině nebyl nikdo na hrušce. Jenom blázen by šel do zápasu s vicemistry Švédska, Finska a myslel si, že jim dáme desítku. To v žádném případě. To jsou nejlepší soutěže v Evropě. Můžu říct za celou kabinu, že všichni šli do zápasu s pokorou. Začátek tomu odpovídal, akorát se to sesypalo.