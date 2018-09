Kluci mi to nachystali, já to dával do prázdné brány, komentoval hattrick mladý útočník Komety Horký

„Kluci mi to krásně nachystali, já to jen dával do prázdné brány. Prostě jsem byl pokaždé v pravý okamžik na správném místě," uculoval se dvacetiletý Horký. „Chtěli jsme hrozně moc doma vyhrát a oplatit Grodnu porážku z Běloruska. Povedlo se," libuje si po druhém triumfu Komety v Lize mistrů.

V Berlíně měl Horký tři asistence

V předchozím utkání Ligy mistrů se o víkendu v Berlíně blýskl třemi asistencemi, ve čtvrtek na domácím ledě dokonce hattrickem přispěl k vítězství brněnských hokejistů 6:2 nad běloruským Grodnem. Mladý útočník Komety Luboš Horký prožívá šťastné dny.

