Měl to být gól? S pukem v kalhotách zacouval do brány a očima prosil rozhodčího

Někdejší pravé křídlo Caroliny Hurricanes nyní hájí barvy týmu Belfast Giants v britské lize EIHL, v jehož dresu se během víkendu v duelu s Milton Keynes Lightning pokusil o kuriózní gól.

Běžela druhá třetina utkání a Giants už vedli 3:0. Ve skrumáži před brankou se po střele Darcy Murphyho většině přítomným ztratil puk z dohledu. Dwyer však cítil, že mu kotouč zapadl za kalhoty a pohotově s ním pozadu zabruslil do brány.

S ještě zaparkovaným zadkem v brance soupeře prosebně hleděl směrem k rozhodčímu a doufal, že jeho kousek bude uznán jako regulérní gól, nicméně sudí ho podle očekávání neuznal.

I když některým se možná vybavil trochu podobný počin útočníka Columbusu Alexandera Wannberga, jenž ještě během svého působení ve švédské lize v roce 2012 podobným způsobem regulérního gólu dosáhl (viz video).

Dwyera ale neuznaná "trefa" moc mrzet nemusela. V zápase si připsal hattrick a jeho tým vyhrál 7:0.

„Puk mi zapadl za kalhoty. Když jsem si to uvědomil, zacouval jsem do brány a čekal, co se bude dít. Bohužel bylo rozhodnuto, že šlo o tzv. mrtvý puk. Bylo by skvělé, kdyby gól platil, protože bych o něm mohl vyprávět do konce života. Celé to ale byla velká legrace, na střídačce jsme se hodně zasmáli," komentoval svůj kousek po zápase Dwyer.