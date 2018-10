Znojmo v brance posílil finský mistr světa Lassila

Hokejisty Znojma posílil v EBEL finský brankář Teemu Lassila. Pětatřicetiletý mistr světa z roku 2011 z Bratislavy přichází do týmu Orlů poté, co se minulý týden na tréninku zranil v dolní části těla gólman Patrik Nechvátal. Uvedly to webové stránky klubu.