Červenka má vážné zdravotní trable, hokej si dlouho nezahraje

Informaci o potížích českého reprezentanta a mistra světa z Německa 2010 přinesl deník Sport. Plicní trombóza podle švýcarských médií u Červenky vznikla následkem zranění lýtka.

"Během první reprezentační pauzy zkraje listopadu jsem se vrátil do Švýcarska a tam se mi přitížilo. Poslali mě na krev a zjistili, že to není dobré. Diagnostikovali mi i zánět na plicní stěně, tam už mě to začalo bolet strašně," uvedl Červenka v rozhovoru pro zmiňovaný deník.

Postupně mu začalo docházet, že se nejedná o žádnou maličkost. Embolie může v krajním případech končit i smrtí. A pražský rodák se zkušenostmi z NHL si závažnost diagnózy dobře uvědomuje.

"Ležel jsem na lůžku a v noci kolem mě spousta doktorů... A právě v tenhle moment jsem byl nejvíc rád, že na to přišli relativně brzy a nedošlo k tomu úplně nejhoršímu," přiznal Červenka, který je nadále pod pečlivým dohledem lékařů.

"Tudíž by mi nemělo nic hrozit. Ale sranda to není, to je mi jasné. Na jednu stranu mě mrzí, že budu docela dlouho mimo, kdyby detailní vyšetření proběhla dříve, naordinovaná pauza nemusela být tak dlouhá. Na druhou stranu člověka uklidní, že se na to přišlo relativně včas," řekl Červenka.

Připadal si jako nesportovec

Připustil, že z reakcí svého trénovaného těla měl zvláštní pocit už hodně týdnů dozadu. "Ne snad, že bych se bál o život, ale věděl jsem, že je něco špatně, jen jsem nevěděl, co přesně. Nebylo to normální. Hrál jsem, trénoval, regeneroval, všechno jako obvykle, přitom jsem to nebyl já, necítil jsem se vůbec dobře. Připadal jsem si skoro jako nesportovec," přiblížil Červenka.

Byl velmi rychle zadýchaný, špatně se mu dýchalo, i když nebyl v nikterak velké zátěži. "Fyzicky jsem si připadal úplně někde jinde než vždycky. Napadalo mě, že mám zablokované žebro nebo něco v tom smyslu, ale potíže vycházely odjinud. Zašel jsem si na testy, ale ty žádnou výraznou odchylku neprokázaly," uvedl Červenka. "Pořádně se ani neví původ vzniku trombu. Možná se vyklubal po nějaké sekeře, uvolnil se a putoval tělem nahoru," přemítal Červenka.

První pokroky léčby už jsou vidět

Oproti minulému týdnu se už jeho stav o dost zlepšil. I tak je před ním ale ještě dlouhá doba léčení. "Má jít celkově o dvanáct týdnů prvotní léčby, přičemž dva týdny už mám za sebou, takže by mi mohlo zbývat deset. Ale to je řeč o minimální době," zdůraznil Červenka. "Pak se teprve uvidí, jak to bude vypadat. Jistého není nic."

Zkušený forvard bere prášky na ředění krve a musí být opatrný. "Jde hlavně o to, že mě nenechají hrát hokej. Brzy budu moci relativně aktivně trénovat, musím se však vyvarovat osobních soubojů a podobně," nastínil Červenka. Dobře ví, že v otázce návratu do zápasů musí být trpělivý. "V prvé řadě se chci uzdravit, abych byl v pořádku i do budoucna."

Pokud by vše šlo dobře a bez komplikací, mohl by být zpět v sestavě Lions v únoru, nebo březnu. A stihnout tak i play off. "Samozřejmě tomu věřím. Ale nechci tady teď vynášet nějaké prognózy, ono není jistého nic. Až čas ukáže. Výhodou je, že můžu chodit na led, že tolik neztratím. A pak se uvidí podle výsledku krevních testů," řekl Červenka.

Dvaatřicetiletý útočník před vynucenou pauzou naposledy hrál 6. listopadu utkání Ligy mistrů proti Oulu (4:4). V letošní sezoně ve švýcarské lize nastoupil ke 12 zápasům z 18 možných a zapsal devět bodů za gól a osm přihrávek.