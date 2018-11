Hokejová legenda Procházka dluží peníze lichvářům

Všechno začalo ve chvíli, kdy nyní šestačtyřicetiletý bývalý hokejový reprezentant sháněl v časové tísni finance na nový dům. Majitel nechtěl čekat, jednání muselo být rychlé. "Částku jsem si půjčil asi před čtyřmi roky, ale až od letošního jara řeším všechny problémy," uvedl pro televizi Nova Procházka.

Přiznává, že si půjčil sumu okolo 4,5 milionu korun. Splatit se mu povedlo více než dvě třetiny. „Potom jsem těm lidem, kterým jsem na začátku věřil, řekl, že aktuálně nemohu celou část doplatit, ale oni řekli, že počkají. Pak ale lichvářskými způsoby přidávali úroky a pokuty," pokračoval bývalý útočník a člen proslulé Blue line (Vejvoda - Patera - Procházka).

Od zmíněných lidí se následně dozvěděl, že má zaplatit nesmyslnou sumu. "Tolik jsem ani neměl. Měli to dobře promyšlené a já naletěl. Teď proti tomu bojuji a chci očistit své jméno," zdůraznil Procházka, který je momentálně trenérem druholigových Řisut. Hokej sám přestal hrát v roce 2012. Existenční potíže neřeší, ale do ideálu má jeho život daleko. "Po psychické stránce to těžké je. Je to nepříjemnější v tom, že se vše dostalo do médií. Tím to ohrožuje i moji rodinu," přiznává.

Zlato z Nagana už nemá čtyři roky

Zároveň vyvrací senzační zprávy, že kvůli dluhům dal do dražby medaili z Nagana. Jedna taková se objevila v internetové dražbě za 1,2 milionu, bývalý útočník se však dušuje, že on ji tam nedal. "Je možné, že je to moje medaile. Já ji však prodal svému dobrému známému a nikoliv obchodníkům. Tu medaili nemám už čtyři roky," řekl Procházka. Zlata, které slavil celý český hokejový národ, se prý nezbavoval kvůli finančním problémům, medaili jen chtěl jeho kamarád do sbírky.

Nejspíš nikoho nenapadlo, že se jeden z hrdinů zlaté hokejové éry může dostat do potíží. I proto má zpráva o problémech Procházky nádech senzace. Člen Síně slávy českého hokeje o situaci promluvil nejspíš i kvůli tomu, že podobné potíže údajně řeší i další sportovci z Kladenska.

"Nebyl jsem jediný hokejista, který si od nich (lichvářů) půjčil. Vím o dalších, ale jmenovat je samozřejmě nebudu. Znám i lidi, kteří jsou z mimosportovního prostředí a v této souvislosti jsou na tom ještě hůř než já. Chci před těmi lidmi ostatní varovat a také je motivovat k tomu, aby proti nim bojovali tak jako já," dodal Procházka, který už s právním zástupcem podal na skupinu lichvářů trestní oznámení.