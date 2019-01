Na přetřes pochopitelně přišlo hlavně téma českého mládežnického hokeje, který v posledních letech viditelně ztratil krok se světovou hokejovou špičkou, což se projevuje i na seniorské úrovni. Dokumentovalo to i juniorské mistrovství světa v Kanadě, na kterém Češi na přelomu roku obsadili až sedmé místo. Posledním cenným kovem české mládeže tak i nadále zůstává pět let staré stříbro z MS hráčů do osmnácti let.

Král vidí hlavní problémy při výchově mládeže mimo jiné v prostoru, který mladíci dostávají v seniorských soutěžích v Česku a rovněž struktuře mládežnických soutěžích. Zmiňoval i další úskalí - tlak na výsledky v nižších věkových kategoriích a důraz na systém a biologickou akceleraci.

Z iniciativy prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále proběhlo Hokejové fórum, kterého se zúčastnila více než stovka delegátů z klubů @telhcz, @Chanceliga a II. ligy. Cílem bylo najít řešení hlavních problémů, které český hokej aktuálně má. Více ➡️ https://t.co/huIm0eB8bp pic.twitter.com/ICZZ6T15sI — Český hokej (@czehockey) 17. ledna 2019

„Výstupem z jednání budou návrhy, které připraví vedení svazu s odbornými komisemi a rozešle k vyjádření klubům. Týkat se budou zrušení odstupného v dospělých soutěžích, úpravy systému soutěží včetně zúžení nejvyšší juniorské a dorostenecké extraligy nebo úpravy věkových kategorií, především 9. tříd," uvedl Král.

Plnou podporu naopak dostal projekt akademií pro hráče do dvaceti let, který by se měl po prvoligových Litoměřicích rozšířit také na Moravu.

Česká hokejová reprezentace do dvaceti let inkasuje na juniorském MS gól od Kanady.

Darryl Dyck, ČTK/AP