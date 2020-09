HOKEJ ONLINE: Pardubice rychle stahují ve finále poháru třinecký náskok

Hokejisté Třince sahají po Poháru Generali České pojišťovny. K odvetnému utkání finále letní soutěže přijeli do Pardubic s výrazným náskokem, první duel vyhráli ve středu doma 3:0. O góly se postarali útočníci Filip Zadina, posila Ocelářů pro začátek sezony z Detroitu, Miloš Roman a Martin Růžička. Brankář Jakub Štěpánek vychytal čisté konto. Stav odvetného zápasu je zatím 2:0, vysílá O2 TV Sport a podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Finále play off hokejového poháru Generali Česká Cup. Zleva Jan Jaroměřský z Třince, Jan Mandát z Pardubic a brankář Třince Josef Kořenář.

Východočeši nastoupí k dnešní pohárové odvetě s akvizicí z NHL. Díky pozdějšímu startu nového ročníku nejlepší hokejové ligy světa posílí Pardubice útočník Martin Kaut z Colorada. Dvacetiletý odchovanec Žďáru nad Sázavu se vrací do Dynama po dvou letech. Před sezonou 2018/19 po draftu NHL odešel do Colorada, Laviny v play off vypadly ve 2. kole po porážce s Dallasem 3:4. Kaut se však pro dohrávku sezony NHL na soupisku Avalanche nevešel a připravoval se s Pardubicemi.

Oba celky postoupily ze semifinále bez boje, protože jejich soupeřům zabránila v odehrání zápasů karanténa kvůli pozitivním testům na covid-19. Třinec měl hrát s Plzní a Pardubice s Libercem.