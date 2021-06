Obránce Pyrochta bude hrát ve Finsku za Lappeenrantu

"Je to velký a dobře bruslící obránce, který se nebojí fyzické hry a je schopen hrát ve všech situacích. Věříme, že se u nás posune v kariéře," uvedl generální manažer SaiPy Jussi Markkanen.

Obránce s reprezentačními zkušenostmi se v Lappeenrantě potká s Dominikem Lakatošem, se kterým hrál i ve Vítkovicích, a dalším českým útočníkem Zdeňkem Sedlákem.

Pyrochta přišel do Vítkovic v lednu na hostování z Komety Brno a v polovině února se s ostravským celkem dohodl na smlouvě na příští sezonu. Následně ale využil klauzule umožňující mu odejít do zahraničí. Za Vítkovice odehrál 30 zápasů s bilancí dvou branek a osmi asistencí. V extralize působil také v Liberci, má za sebou i zámořské angažmá. V roce 2018 podepsal dvouletý kontrakt s Nashvillem, ale do NHL se neprosadil. Po roce v nižších soutěžích AHL a ECHL se vrátil do Česka.