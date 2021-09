S Králem nefunguje český hokej, říká Hadamczik. O minulosti šéfa svazu slyšel už dávno

Za hodně smutnou záležitost označuje bývalý reprezentační kouč Alois Hadamczik působení Tomáše Krále v roli šéfa Českého hokeje. A to i bez ohledu na osobním spisem prokázanou spolupráci Krále s StB během vojenské prezenční služby koncem osmdesátých let. „Nebudu nikoho obviňovat ani soudit, i když o nějaké estébácké minulosti Tomáše Krále už jsem slyšel dávno, ale není mým stylem takové věci na někoho vytahovat,“ připouští trenér, s nímž na střídačce získaly reprezentační celky poslední medaili na MS (2012), ZOH (2006) i na šampionátu hráčů do 20 let (2005).