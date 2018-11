Šedesát minut napěchovaných emocemi. Jak Říha prožíval reprezentační debut?

Byl to mžik, kdy vypustil emoce naplno. Poprvé v této pozici. Zatnutá ruka v pěst vyletěla a stihl si i zařvat. Takto prožíval první gól při své trenérské reprezentační premiéře Miloš Říha. Čeští hokejisté v 11. minutě srovnali stav se Švédskem v Praze na 1:1. Tento duel turnaje Karjala ale pro kouče nakonec nepřinesl vítězný účet, do šatny odešel s porážkou 2:3. „Jsem spokojený. Vydrželi jsme bruslit, ve třetí třetině jsme byli lepší, škoda těch chyb. Pokud budeme takto pokračovat, tak se nám to vrátí,“ byl kouč spokojený.