Pešán vysvětluje, proč musí už v Brně na střídačku a nabízí reprezentační comeback Šmídovi

Reagoval tak na přání svého předchůdce Miloše Říhu, jenž odmítl pozvání nového trenéra v Brně na střídačku. Naopak Říha požádal, aby turnaj, který oficiálně patří ještě do sezony 2019/20, mohl vést se svým realizačním týmem. „Chápu Milošův postoj, ale on zase musí chápat můj. Ještě se k té debatě asi nějak vrátíme, rozhodně mu nechci nic vzkazovat přes média," prohlásil nastupující kouč

Pešán navíc do televizní kamery prozradil, že by rád dopřál reprezentační comeback 34letému obránci Ladislavu Šmídovi, kterého zná velmi dobře ze svého libereckého působení. „Jsem připraven mu dát šanci, aby mladí viděli, jak tvrdě musí bek pracovat. Když jsme se o tom bavili, tak Láďa je natěšený zkusit si zase reprezentaci," řekl na adresu hráče, který hrál za národní tým už na MS 2007.

„Chci třeba i s jeho pomocí obránce oprostit od strachu dělat chyby. Aby pochopili, že se nemají bát hrát s pukem. Ale nejsem ani alibista, takže nebudu tvrdit, že si tímto chci zdůvodňovat porážky," řekl kouč a rovněž naznačil, že by mohl konečně dostat prostor v reprezentační brance i Dominik Hrachovina.

Držitel letošní Ceny Práva pro nejlepšího extraligového gólmana byl sice jako trojka na předloňském MS, ale v českém dresu si zápas ještě nezachytal. „Gólman, který má obrovskou kvalitu, navíc jsem ho během této sezony poznal jako vynikajícího kluka do šatny," mínil Pešán.

Chce, aby reprezentace i pod jeho vedením hrála atraktivní hokej. „Rád bych šel ve stopách, které tu poslední dobou národní tým vyšlápl. Přál bych si, aby hokej, který mužstvo bude předvádět, bavil fanoušky i hráče na ledě," tvrdil.

Česko ale na medaili z MS čeká už od roku 2012. „Chtěl bych hrát s národním týmem vítězný hokej a získat zlato z olympiády i z mistrovství světa," naznačil 40letý Pešán, že má jen ty nejvyšší cíle. „Když se mužstvu daří, tak se na to i dobře kouká," dodal.

Trenér, jenž přivedl Liberci v roce 2016 k extraligovému titulu, působil také u českého výběru do 20 let. Na MS před dvěma lety s ním skončil čtvrtý. „Pro mě je z dvacítky tou největší zkušeností poznání, že se u reprezentačního výběru pracuje úplně jinak než, když máte hráče v klubu denně k dispozici. Proto chci hned na té první akci evropské tour dobrý mix těch zkušených kluků a těch, kteří potřebují dostat šanci na mezistátní scéně prostor, aby herně vyrostli," prozradil Pešán.

Vymezil se vůči návrhu šéfa svazu Tomáše Krále, aby se nejbližší dva roky z extraligy nesestupovalo a počet účastníků nejvyšší domácí soutěže by tak nabobtnal na šestnáct. Volil by opačnou cestu, kterou už naznačil společný protinávrh Sparty, Liberce a Plzně, zúžit extraliga na dvanáct týmu. „Sportovně by takový krok mohl českému hokeji pomoci, vrátila by se hráčská konkurence do extraligy, což mi tam přece jen dost chybí," řekl Pešán.

Chtěl by zlepšit i hokejovou kulturu v Česku. „Třeba už jen tím, že budu jako repre kouč chodit hezky oblékaný a usmívat se na lidi. Rád bych to prostředí hlavně zbavil nevraživosti. Nepůjde to jen mávnutím kouzelného proutku, ale chci se pro to snažit něco dělat, a ne jen o tom mluvit," sdělil.