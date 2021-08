Izolace, šikana? Sledovací zařízení týmy při hokejovém MS odloží jen na ledě, Česko začíná dnes

Po odkladech se přece jen v Kanadě začne. A do boje hned půjde i český tým. Hokejistky na úvod světového šampionátu hrají od 20:00 v Calgary s Dánskem (vysílá hokejka tv).

Koronavirová doba přináší do dění při vrcholných akcích nezvyklé prvky. Obzvláště v Kanadě, která je spojována s přísnějšími opatřeními. Stále se bude hrát bez diváků.

Hokejistky po příletu trávily pět dní v izolaci na hotelu, mohly trénovat jen na rotopedech. Během turnaje musejí týmy nosit sledovací zařízení. V případě nákazy totiž kanadským úřadům usnadní hledání lidí, se kterými nemocný přišel do styku.

"Nebereme to jako šikanu, protože to pomáhá k větší bezpečnosti všech účastníků," řekla agentuře SID kapitánka německého týmu Julia Zornová. "Navíc jsme na něco podobného zvyklé. Kvůli dopingovým kontrolám se o nás dost ví, co se týče toho kde jsme a kdy," dodala.

Hokejistky můžou sledovací zařízení odložit jen na ledě, jinak ho musejí mít neustále u sebe. "Většina si ho připne k hodinkám, protože potom o něm prakticky nevíte," uvedla německá brankářka Jennifer Harssová.

Češky se v základní skupině po Dánsku utkají s Maďarskem, Japonskem a Německem.

V pětadvacetičlenné nominaci trenéra Tomáše Paciny figurují tři brankářky, devět obránkyň a 13 útočnic. Dvanáct hráček má angažmá ve Švédsku.

Šampionát se měl původně odehrát v Halifaxu a ve městě Truro již v dubnu, následně byl o měsíc odložen. Nakonec je zcela odlišný termín i dějiště.

Čtvrtfinálová utkání jsou na programu v sobotu 28. srpna, semifinále o dva dny později. Zápasy o konečné umístění se odehrají v úterý 31. srpna.