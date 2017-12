Škarek poznal Haškovo království, Švédové udeřili v přesilovkách

Druhé překvapení si čeští hokejisté do dvaceti let na mistrovství světa v Buffalu nepřipsali, po výhře nad Ruskem 5:4 prohráli 1:3 se Švédskem. Bojovali, ale na favorita nevyzráli. "Jsem rád, že jsem dal na turnaji dva góly, ale co je to platné, když jsme se Švédy prohráli," mrzelo českého střelce Filipa Zadinu po utkání.