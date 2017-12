HOKEJ ON-LINE: Přestřelka pokračuje! Druhá využitá přesilovka a Češi znovu vedou

České hokejisty čeká na MS do dvaceti let v Buffalu poslední duel ve skupině. Proti Švýcarsku (stav zatím 4:3) budou v poslední den roku 2017 bojovat o co nejvýhodnější pozici do čtvrtfinále. Utkání v podrobné on-line reportáži ho můžete sledovat na Sport.cz. Přímý přenos vysílá ČT sport.