Posily z NHL pro MS? Většina kluků má zájem reprezentovat, těší Špačka

V pondělí se hokejový národní tým připravující se na květnové MS v Dánsku rozšířil o obránce Chabarovsku Michala Jordána a útočníka švédské Mory Davida Kašeho, v úterý se pak k mužstvu připojí i zadáci Plzně David Sklenička s Michalem Moravčíkem a forvard švýcarského Ambri-Piotta Dominik Kubalík. V příštím týdnu dorazí i gólman Čeljabinsku Pavel Francouz. O žádné hráče Hradce Králové, který v neděli vypadl v semifinále extraligového play off, trenéři zájem nemají. Jasno zatím není ani o konkrétních posilách z NHL.

Do play off zámořské soutěže nepostoupili se svými týmy brankář Pavelec, obránce Rutta a útočníci Frk, Faksa, Sobotka, Jaškin, Frolík, Kämpf. V NHL dohráli i mladíci Chytil s Chlapíkem, oba ale byli posláni na farmu. Pochopitelně se nedá očekávat, že trenéři budou do přípravy před šampionátem povolávat všechny vyjmenované, důležité navíc rovněž bude, zda vytipované posily projdou ve svých klubech výstupními lékařskými prohlídkami.

I proto trenéři nároďáku ještě nechtějí vyhlašovat, kdo z NHL by měl mužstvo posílit. „Dokud nebudeme mít od hráčů potvrzené, jestli skutečně přijedou, nechceme o tom mluvit do médií. Většina z kluků ale má zájem reprezentovat, což je strašně důležité. Se všemi je v kontaktu Jirka Fischer (generální manažer reprezentace). Do konce týdne bychom chtěli všechno vědět," prohlásil asistent reprezentačního kouče Jandače Jaroslav Špaček.

Fischer pobývá přímo ve Spojených státech, kde reprezentační adepty pečlivě sleduje. „Je to pro nás jednodušší, my trenéři tak nemusíme všechny zbytečně obvolávat. Materiálů o konkrétních hráčích máme mraky. Teď už jen záleží, kdo bude k dispozici a pro koho se rozhodneme," uvedl Špaček. Zájem reprezentovat na MS už mimo jinými projevili Frk s Ruttou.

„Nemá ale cenu sem brát hráče ze zámoří, o kterých si myslíme, že by týmu nepomohli nebo pro něj nebyli tak důležití. Z dřívějších zkušeností víme, že výkony kluků zvyklých na úzké kluziště nemusejí být na tom širokém evropském takové, jaké jsme si představovali," řekl Špaček, který by chtěl mít většinu posil z NHL k dispozici už příští týden, kdy reprezentaci čekají v Pardubicích České hokejové hry. „Samozřejmě pak budeme čekat na esa, která vypadnou v prvním kole play off NHL," řekl Špaček.

Po Davidu Kašem s Jordánem se v úterý připojí k reprezentaci i Dominik Kubalík a plzeňské duo Sklenička, Moravčík, kterým o víkendu skončila po vyřazení s Kometou v semifinále extraligy sezóna.

Trenéři národního týmu měli zájem i o jejich spoluhráče Davida Stacha, toho ale čeká operace. Otazník visí nad dalšími plzeňskými útočníky Milanem Gulašem a Tomášem Mertlem. Gulaš však dohrával sezónu po operaci kolene, které si poranil v únoru v generálce na olympijské hry.

„Necháváme to otevřené. Chceme jim teď dát volno, aby si přebrali v hlavách, jestli pro ně má smysl si ještě sezónu prodloužit. Nevím, jestli aktuálně mají tu motivaci. Dáme jim pár dní volna, budeme v kontaktu," prohlásil Špaček s tím, že jasno by chtěl mít do pátku, kdy národní tým čeká ve Francii první ze dvou duelů Euro Hockey Challenge proti domácí reprezentaci.

Nadějně vypadá i stav čtyř obránců, kteří minulý týden kvůli zranění nedohráli zápasy proti Švýcarsku. „Adam Polášek je v pořádku, stejně jako Jakub Galvas, který podstoupil zákrok na stomatochirurgii. Jen mu hrozí, že teď nějakou dobu bude muset hrát s košíkem. Ondra Vitásek má bouli na kyčli, která ho pobolívá. Těžko se mu bruslí, ale věříme, že bude v pohodě," uvedl Špaček.

S vážnějšími problémy tak bojuje jen Vojtěch Mozík, kterého trápí koleno. „Doktoři ale nepotvrdili nejčernější variantu, že by ho rovnou vyřadilo z boje o mistrovství světa. Dáme mu nějaký čas na odpočinek a počkáme si," uzavřel Špaček.