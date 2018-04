Frolík? Jsme zklamaní, že upřednostnil rodinné záležitosti před nároďákem, mrzí Špačka

Trenér české hokejové reprezentace Josef Jandač si ve svých plánech o posilách z NHL pro květnové mistrovství světa v Dánsku musí škrtnout Michaela Frolíka. Třicetiletý útočník Calgary čeká zhruba za dva týdny druhý přírůstek do rodiny. Na Instagramu to uvedla Frolíkova přítelkyně Diana Kobzanová.

„Frolda letos chtěl moc jet na nároďák, nakonec se rozhodl, že nechce odjíždět od malinkýho mimina a dá přednost rodině. Proto myslím je fér, abyste to od nás věděli dřív než z médií," napsala Kobzanová.

„Jsme zklamaní, že nepřijede. Bohužel upřednostnil rodinné záležitosti před národním týmem. Samozřejmě to ale musíme respektovat," prohlásil asistent reprezentačního trenéra Jaroslav Špaček.

Kladenský odchovanec v aktuální sezóně odehrál za Calgary sedmdesát zápasů, v nichž si připsal deset branek a patnáct asistencí. Vítěz Stanley Cupu s Chicagem z roku 2013 dosud reprezentoval Česko na dvou světových šampionátech (2011 a 2012) a pokaždé s týmem získal bronzovou medaili. Startoval i před čtyřmi lety na olympiádě v Soči a předloni na Světovém poháru.

Frolík je tak zatím druhým borcem z NHL, se kterým kouč Jandač nemůže pro turnaj v Dánsku počítat. Obránce Jana Ruttu neuvolnil jeho zaměstnavatel Chicago. „Dohrával pod prášky, nevíme přesně, z jakého důvodu. Jirka Fischer (generální manažer reprezentace) volal manažerům Chicaga, aby zjistil víc, nikdo se mu ale zatím neozval," řekl Špaček.

Jedinými dvěma posilami do přípravy nároďáku před MS tak jsou útočníci Filip Chlapík z Ottawy a Filip Chytil z NY Rangers. Připojit by se měli příští týden v Pardubicích, kde Jandačův výběr sehraje České hokejové hry.

Do Francie bez šesti hráčů

Dnes odpoledne národní tým odlétá do Francie, kde jej v pátek a o den později čekají dvě utkání v rámci Euro Hockey Challenge proti domácí reprezentaci. S týmem neodcestují útočníci Roman Červenka, Roman Horák a Dominik Kubalík, kteří od Jandače dostali volno.

Chybět budou i zranění obránci Vojtěch Mozík (koleno), Adam Polášek (ruka) a Ondřej Vitásek (kyčel). „U Poláška by nemělo jít o nic vážného, má jen menší zranění ruky. Dáme mu pár dní na odpočinek, aby se doléčil. I u Vitáska věříme, že bude v pořádku," uvedl Špaček.

Naopak zranění Vojtěcha Mozíka, který si minulý týden v utkání se Švýcarskem pochroumal koleno, ohrožuje jeho účast na MS. „Byl u docenta Koláře, jeho stav se zlepšuje. Šance, že se dá do pořádku do mistrovství světa, jsou padesát na padesát. Chce se o turnaje poprat, tak uvidíme, jestli to stihne," uzavírá Špaček.