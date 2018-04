Chytil se musel v reprezentační kabině představit

Ve věku 18 let a 30 dnů se stal nejmladším českým debutantem v NHL, ve čtvrtek si útočník Filip Chytil připíše i premiérový start v dresu české reprezentace. „Pro tak mladého kluka, jako jsem já, je to celé jako sen. Moc se těším, stejně jako všichni u nás doma,“ prohlásil odchovanec zlínského hokeje.

Celou sezónu strávil v Americe a rodiče jej vůbec neviděli. „Kvůli práci se do New Yorku nedostali, přijeli tam jen brácha a přítelkyně," prohlásil Chytil, jenž měl působení v Rangers rozdělené na dvě fáze. Dvě utkání hrál na začátku sezóny, sedm na konci. „Zejména první domácí zápas byla veliká show, kterou jsem v životě neviděl," naznačil.

Sebevědomější a silnější

Na farmě v Hartfordu patřil s bilancí 11+20 k nejproduktivnějším hráčům. „Měl jsem prostor, hrál první lajnu a byl u všeho důležitého na ledě. Realizační tým se mi věnoval po téměř každém tréninku, abych zesílil, pracoval na svých dovednostech a zvyknul si na úplně jiný styl hokeje na užším kluzišti, který vyžaduje rychlejší rozhodování na ledě," prozradil.

Na konci března v době, kdy Rangers ztratili naději play off, se Chytil vrátil do NHL. „Byl jsem už silnější a sebevědomější hráč, úplně jiný než na začátku sezóny," mínil. Při domácí porážce s Tampou Bay (3:7) se dočkal i premiérového gólu. „Měl jsem děsnou radost, ale nepomohlo to k dobrému výsledku, takže spíš smíšené pocity," připustil.

V reprezentaci potkal i tři spoluhráče z MS do 20 let Galvase, Kauta a Zadinu, s nimiž vybojoval 4. místo. „Nikdo z nás by tohle při loučení v lednu nečekal," byl překvapen. „Pak už jsem znal jen Zlíňáky Šťastného s Jordánem, s ostatními kluky jsme se v šatně museli představit, ale proběhlo to úplně hladce," mínil Chytil s vírou, že si premiéru nepokazí přehnanou nervozitou. „Chci se porvat o šampionát a pak se připravit co nejlépe, abych strávil celou příští sezónu v New Yorku a byl tam platným hráčem," naznačil své plány.